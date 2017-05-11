67-летний Коньков женился на 32-летней уроженке Узбекистана

Экс-президент ФФУ Анатолий Коньков женился на 32-летней уроженке Узбекистана Марии Рауповой.
67-летний Анатолий Коньков старше своей супруги на 36 лет.
«Свадьбу отыграли в Киеве 28 апреля. Обвенчались в Киево-Печерской лавре», – сказал Анатолий Дмитриевич.
Добавим, что 19 сентября Анатолию Конькову исполнится 68 лет.
Источник — Футбол 24
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