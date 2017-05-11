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67-летний Коньков женился на 32-летней уроженке Узбекистана

Экс-президент ФФУ старше своей супруги на 36 лет

  • 11.05.2017 17:21
  • 2493 просмотров
  • 7 комментария
Метки
football24.ua. Анатолий Коньков и Мария Раупова
© football24.ua. Анатолий Коньков и Мария Раупова

Экс-президент ФФУ Анатолий Коньков женился на 32-летней уроженке Узбекистана Марии Рауповой.

67-летний Анатолий Коньков старше своей супруги на 36 лет.

«Свадьбу отыграли в Киеве 28 апреля. Обвенчались в Киево-Печерской лавре», – сказал Анатолий Дмитриевич.

Добавим, что 19 сентября Анатолию Конькову исполнится 68 лет.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    deN.
    online
      deN., 11.05.2017 17:34
    +8
    майже внучка...
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    bonv
    online
      bonv, 11.05.2017 17:36
    +2
    Весілля в ларьку ФФУ?
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 11.05.2017 17:37
    +7
    Це ж кохання... ригівський чурбан натирив грошей - через рік-два "чисто випадково" відкине копита і залише все узбецькій шала8і...
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    Jeck
      Jeck, 11.05.2017 17:39
    +7
    А як він міг взяти шлюб вдруге в житті.
    Хоча в лаврі за гроші можуть і таке зробити.
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    polesse2016
      polesse2016, 11.05.2017 17:50
    +3
    Наверное строчит хорошо. А ему и классно, соска то молодая. Как мужика его понять можно. Он "беляш" тоже поменял знаменитость на молодую. СЕЛЯВИ , как говорят французы.
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    marko2020
    online
      marko2020, 11.05.2017 17:59
    +6
    Тот случай, когда зять старше тестя
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    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 11.05.2017 18:37
    0
    Как в том анекдоте.
    Когда она достигнет пика сексуальности, ему будет 92 года
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