Александр ХАЦКЕВИЧ: «Очень многому научился у Маркевича»

Экс-игрок «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил о периоде работы в тренерском штабе сборной Украины.

— В 2010 году вы имели опыт работы в национальной команде Украины под руководством Мирона Маркевича. Какие функции у вас там были? Знаем, что вы ездили просматривать кандидатов в сборную. Чувствовали себя в своей тарелке?

— Да, мы с Юрой Калитвинцевым немало ездили по стране, смотрели матчи чемпионата. Мирон Маркевич тогда, напомню, работал в «Металлисте». Но когда команда собиралась, мы с Калитвинцевым активно участвовали и в тренировочной работе. Думаю, тот период, который наш штаб провел в сборной Украины, был достаточно эффективным. По крайней мере, мы не проиграли ни в одном из четырех поединков, три из них выиграли. И, признаться, я очень многому научился у Мирона Богдановича в плане построения коммуникаций с игроками в тот короткий промежуток времени, когда собирается национальная команда.