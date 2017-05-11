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Волынь лишена 6 очков и покидает УПЛ

В ближайшее время с лучан снимут турнирные баллы за долг перед Сашей Стевичем

  • 11.05.2017 16:26
  • 1240 просмотров
  • 8 комментария
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fcvolyn.net, Саша Стевич
© fcvolyn.net, Саша Стевич

Премьер-лига известила «Волынь» о том, что команда лишена шести очков за долг перед экс-футболистом лучан Сашей Стевичем. Таким образом, команда теряет шансы на сохранение прописки в элите украинского футбола.

Указание о лишении турнирных баллов поступило от ФИФА.

Добавим, что «Волынь» после снятия очков остается с 7 баллами в активе. У «Днепра», который идет на предпоследнем месте – 19, у «Карпат» – 21. Сократить отставание в 14 очков от спасительного 10 места за 4 тура теоретически невозможно.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    halychanyn
    halychanyn, 11.05.2017 16:33
    +7
    Так то в інших чемпіонатах не можливо. А в УПЛ АБСОЛЮТНО можливо - очки ще можуть зняти з Дніпра (це абосолютно реально, боргів і судових позовів вистачає), і, чисто теоретично, у випадку якщо Карпати продовжать критикувати новий формат УПЛ - і з Карпат. А зняття з Дніпра чи Карпат 6-ти очок вертає шанси Волині. Більше того, Дніпро можуть рішенням КДК перевести в першу лігу.. Так що варіантів у Волині ще ого-го!!!
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    vovchik-lutsk
      vovchik-lutsk, 11.05.2017 16:33
    +1
    ФІніта ля комедія
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 11.05.2017 16:36
    +1
    Хто наступний? навіщо було мучитись увесь сезон? ... їм пішли на поступки: атестували, допустили до змагань... вони слізно клялися, що розрахуються... Краще нехай грає якась менш видовищна але більш стабільна Полтава, Суми, Тернопіль і т.д... (Купують усілякий дороговартісний балканський та нігерійський шлак, а потім не можуть з ним розплатитися...) Хай грають наші хлопці, - і дешевше, і стабільніше!
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 11.05.2017 16:39
    -5
    Урааааа, и поменьше таких клубов, честно надоело уже, надоел кварцяный с бредом и матюками. Фуух на один геморой меньше, теперь бы Днепр остался, а Карпаты в пердив, потому что Днепруша весной старается, Карпаты мучаются.
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    GRANADA_Da
      GRANADA_Da, 11.05.2017 16:45
    -1
    Не зря лучший воспитанник волынского футбола Анатолий Т. подался к соседям в Северную Пальмиру. Заодно и принял активнейшее участие в мероприятиях в Лень Победы.
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    olexyn
      olexyn, 11.05.2017 16:48
    +2
    тепер очікуємо на зняття очок з Карпат і з Дніпра. А потім - позбавлення атестату.
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    Crusaider
      Crusaider, 11.05.2017 16:54
    +1
    На-реш-ті!
    Вітаю усіх уболівальників Волині із завершенням 7-річної каденції ФК Волинь під керівництвом Кварцяного у вищому дивізіоні українського футболу!
    200-тисячний Луцьк дякуючи Віталію Володимировичу Кварцяному 7 років був представлений у 8-му за рейтингами єврокубків по силі чемпіонаті Європи!

    P.S. Кварцяний, маєш гроші на другу лігу, то грай у другій лізі.
    Що дало Луцьку 7-річне перебування в УПЛ?
    Базу не збудували, стадіон капітально не реконструювали.
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    pulse240
    online
      pulse240, 11.05.2017 17:06
    0
    Самая безвольная и слабая команда чемпа. Они так или иначе заслужили вылететь.
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