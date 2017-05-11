Волынь лишена 6 очков и покидает УПЛ

Ты сейчас перед зеркалом? А я думал, что донецкий цирк уже уехал из столицы Украины! Давай послу...

"Исчезнувший шахтер" и вечный "чемпион" динамо скоморох, а с кому ты т...

Вспоминаю, как гулял в 2000-х годах в Первомайском Парке с любимой женщиной, проходя мимо стадион...

хватит подводить высосанные из пальца аргументы в пользу нового формата. Команд 5-6 первой лиги н...

"Естественно, при всем этом нужно постоянно помнить о том, что формат - 12 – явление временн...

Помечтай клоун!