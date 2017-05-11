Волынь лишена 6 очков и покидает УПЛ

Премьер-лига известила «Волынь» о том, что команда лишена шести очков за долг перед экс-футболистом лучан Сашей Стевичем. Таким образом, команда теряет шансы на сохранение прописки в элите украинского футбола.
Указание о лишении турнирных баллов поступило от ФИФА.
Добавим, что «Волынь» после снятия очков остается с 7 баллами в активе. У «Днепра», который идет на предпоследнем месте – 19, у «Карпат» – 21. Сократить отставание в 14 очков от спасительного 10 места за 4 тура теоретически невозможно.
Источник — Sportarena
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Вітаю усіх уболівальників Волині із завершенням 7-річної каденції ФК Волинь під керівництвом Кварцяного у вищому дивізіоні українського футболу!
200-тисячний Луцьк дякуючи Віталію Володимировичу Кварцяному 7 років був представлений у 8-му за рейтингами єврокубків по силі чемпіонаті Європи!
P.S. Кварцяний, маєш гроші на другу лігу, то грай у другій лізі.
Що дало Луцьку 7-річне перебування в УПЛ?
Базу не збудували, стадіон капітально не реконструювали.
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