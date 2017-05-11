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Бацула, Ситало и Щедрый покинут Звезду по окончании сезона

Футболисты кропивницкого клуба уже имеют договоренности с другими командами

  • 11.05.2017 15:59
  • 246 просмотров
  • 1 комментария
Метки
УПЛ. Андрей Бацула
© УПЛ. Андрей Бацула

В летнее межсезонье кропивницкую «Звезду» покинет ряд игроков. Речь идет о полузащитниках Артеме Щедром, Андрее Бацуле, а также о форварде Артеме Ситало.

У некоторых из этих футболистов уже есть договоренности с другими клубами о переходе летом.

По информации источника, также под вопросом будущее форварда Алексея Чичикова. Его дальнейшая судьба в кропивницком клубе пока не решена.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 11.05.2017 16:57
    0
    Бацула і Щедрий чи не кращі гравці команди
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