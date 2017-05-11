Бацула, Ситало и Щедрый покинут Звезду по окончании сезона

Самая безвольная и слабая команда чемпа. Они так или иначе заслужили вылететь.

С таким тренером почти как в армии год за два надо считать.Неужто отмучились,жаль только сезон чу...

Про историю и прошлую славу Динамо надо не рассказывать, а помнить и знать!

Скоморох, это выдержки из твоих мемуаров " как я бесполезно прожил жизнь!?"

Ты сейчас перед зеркалом? А я думал, что донецкий цирк уже уехал из столицы Украины! Давай послу...

"Исчезнувший шахтер" и вечный "чемпион" динамо скоморох, а с кому ты т...

Вспоминаю, как гулял в 2000-х годах в Первомайском Парке с любимой женщиной, проходя мимо стадион...

хватит подводить высосанные из пальца аргументы в пользу нового формата. Команд 5-6 первой лиги н...