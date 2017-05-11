Бацула, Ситало и Щедрый покинут Звезду по окончании сезона

В летнее межсезонье кропивницкую «Звезду» покинет ряд игроков. Речь идет о полузащитниках Артеме Щедром, Андрее Бацуле, а также о форварде Артеме Ситало.
У некоторых из этих футболистов уже есть договоренности с другими клубами о переходе летом.
По информации источника, также под вопросом будущее форварда Алексея Чичикова. Его дальнейшая судьба в кропивницком клубе пока не решена.
Источник — Sportarena
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