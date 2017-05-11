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Десять тезисов в пользу нового формата УПЛ

Акценты на том, почему новый формат чемпионата Украины можно считать оптимальным

  • 11.05.2017 15:44
  • 1190 просмотров
  • 26 комментария
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Shakhtar.com
© Shakhtar.com

Внимательно изучив и проанализировав все, что до сих пор говорилось и писалось на этот счет имею Вам сказать. Понимая, что тема уже порядком избита, попытаюсь сформулировать свои мысли по возможности кратко и четко.

1. Шестнадцать команд в сегодняшних реалиях чемпионата Украины – это миф и мечта. Если, конечно, не опускать уровень УПЛ ниже ее плинтуса, стремясь к количеству ради количества, и не тянуть в нее за уши тех, кто к ней элементарно не готов.  Поэтому не занимаемся демагогией, а рассуждаем о том, что реально и серьезно именно сейчас.

2. Говорят, что пять клубов из двенадцати поддерживают идею 16 команд в ЧУ. Но среди этих «апологетов» называют «Карпаты» и «Волынь». Если добавить всем очки, снятые ФИФА, то именно эти два клуба претендуют на вылет. Логично ли учитывать мнение тех, кто кровно заинтересован в расширении лиги именно сейчас? Без них же останется всего три клуба из десяти.

3. 14 команд теоретически могли бы рассматриваться, как переходная мера. Но для этого, вместо двух выбывших, в УПЛ должны прийти четыре команды Первой лиги. Нет никакой гарантии, что вся четверка лучших будет хотя бы аттестована, согласно условиям «вышки». Не говоря уже о том, захотят ли этого сами клубы.

4. 12 команд в 2 круга – это 22 тура: мало. В 4 круга – 44 тура: много. В 3 круга?  Кто и почему будет иметь преимущество своего поля в решающем третьем круге? Попробуйте объяснить это клубам, соперничающим за чемпионство, еврокубки, или за место под солнцем УПЛ. Потому две шестерки – лучший выход из положения.

5. Предлагают после первой стадии чемпионата далее учитывать только очки, набранные шестеркой в личных встречах. Но сколько игр второго круга изначально потеряют тогда спортивный смысл: когда одна команда уже гарантировала себе место в верхней шестерке, а вторая – в нижней? И это в разгар сезона.

6. Неоднократно выдвигалось предложение после двухкругового турнира делить все набранные очки в шестерках надвое. Наверное, это способно повысить уровень интриги. Однако выглядит слишком искусственно, откровенно натянуто и не по-спортивному парадоксально: ты набираешь очки для того, чтобы потом половину из них потерять. Ходишь в школу, ходишь, а потом – бац, и вторая смена!

7. Еще более нелепо выглядит идея плей-офф между пятой и седьмой командами ЧУ за путевку в Европу. Сначала ты добиваешься права играть в компании сильнейших. А потом, даже не став худшим из них, должен что-то доказывать неудачнику отбора только потому, что тот выиграл, по сути, утешительный турнир, став лучшим из худших. Кто был ничем, тот станет всем?

8. Зрителю интереснее раз в квартал увидеть на своем поле игру против «Динамо», нежели каждый выходной – матч против таких же неудачников, как и родная команда. Согласно этой логике, мы должны поощрять всенародный интерес к «Динамо», пренебрегая интересом к родной команде. Не важно, с кем и за что она конкурирует – увидеть Киев и умереть? Не проще ли тогда устроить фаворитам спарринг-турне по Украине вместо чемпионата?

9. Сетуют на то, что мало интриги и, мол, это – фиаско нового формата. При старом ее было бы больше? Теперь хоть в каждом туре конкуренты играют между собой. Нет борьбы за чемпионство? Поезжайте в Киев и спросите, где они были с восьми до одиннадцати? Неинтересно внизу? Прибавьте клубам отнятые в кабинетах очки, и Вы увидите совсем иную картину. Но при чем здесь новый формат? Пока он лишь добавил перцу в борьбу за зону Европы и «бронзу». Это минус?

10. Говорят о несостоятельности ЧУ, в котором формула «меняется каждый год». А) Новая формула стала следствием форс-мажора, и первый сезон можно и должно считать экспериментальным, пробным. Б) Формула турнира не изменилась, она лишь подверглась легкой корректировке – с учетом негативного опыта этого сезона: нет интриги внизу – получите плей-офф для двух предпоследних мест. И этого вполне может оказаться достаточно, чтобы в тонусе оставалась вся шестерка: опять же, см. таблицу сегодня без очковых штрафов.

Естественно, при всем этом нужно постоянно помнить о том, что формат - 12 – явление временное и вынужденное, и наша цель – вернуться к полноценным 16. Но для этого необходимо постепенно и последовательно готовить почву, чтобы в «вышку» пришли не статисты для количества, не калифы на час, а нормальные конкурентные клубы. Массовка – не уровень высшего эшелона.

Вообще-то, классический тезис формулируется одним предложением. Надеюсь, Вы понимаете, что в данном случае это было практически невозможно. И все же – мои извинения. Но только за это, как говорил один небезызвестный гасконец.

Автор — Игорь Юрич, Sport.ua

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 11.05.2017 17:09
    -1
    хватит подводить высосанные из пальца аргументы в пользу нового формата. Команд 5-6 первой лиги ничем не уступают некоторым клубам из вышки, более того эти клубы проводят свои матчи на полях коллективов первой лиги. Если строго начать придираться, то половина нынешних команд вышки не должна была быть аккредитована. А так получается что на одних можно закрывать глаза, а на других нельзя.
    И все прекрасно понимают кто выступает основным лоббистом новой схемы, и какой результат может быть если ДК не сольется раньше времени , как в этом чемпе, и решающая 6-ка будет иметь такой вид
    Динамо
    Шахетр
    Илличи
    Заря
    Сталь
    Олимпик

    А то развели тут демагогию....
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 11.05.2017 17:09
    -1
    Вспоминаю, как гулял в 2000-х годах в Первомайском Парке с любимой женщиной, проходя мимо стадиона В.Лобановского, на котором в тот момент Динамо играло с Шахтёром. После первого тайма Динамо выигрывапо 3:0. Предложил своей уставшей от хождения спутнице зайти на стадион и культурно отдохнуть 45-минут второго тайма. Моя женщина улыбнулась и сказала: А на что там смотреть? Как Динамо издевается над дворовой командой из Донбасса?! Я не получу удовольствия от избиения донецкого младенца!" И мы пошли подальше от этого "изнасилования" и издевательства над донецким клубом!
    Ссылка
    Ak228
    online
      Ak228, 11.05.2017 17:11
    0
    SEMIRAMID, 11.05.2017 16:56
    Ммм Ммм, 11.05.2017 16:37
    SEMIRAMID, 11.05.2017 16:31 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:26 SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов. Так, если и им запретить, сколько же останется?... А может включим в вышку Чукры на льготных правах киевскую Оболонь, Арсенал для поддержания баланса? Конечно можно... спортивный принцип он же ни к чему... да будет ли у тебя радость от чемпионства в отсутствии Шахтера, Зари и т.д., ну обыгрете Оболонь с Арсеналом по 10:0, неужели тебе будет в удовольствие?

    Во-первых, Оболонь и Арсенал всегда честно сражались с Динамо, не сливая, как это делали фарм-клубы Шахты (Таврия, Севастополь, Металург Д, Кривбасс, Заря, Ильичёвец, да и Олимпик в прошлые года). Однажды потеря 5 очков в матчах с Оболонью лишала Динамо чемпионства.Во-вторых, буду очень рад, если исчезнет Шахтёр с футбольной карты Украины, а появятся хорошие клубы, вырастившие украинских футболистов.
    "Исчезнувший шахтер" и вечный "чемпион" динамо скоморох, а с кому ты тогда рассказывать будешь о победах дк 40-у давности!? Поклонникам Вереса!?
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 11.05.2017 17:12
    -1
    Ak228, 11.05.2017 17:01
    SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22
    Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов.





    SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22
    Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов.

    Помечтай клоун!

    Ты сейчас перед зеркалом? А я думал, что донецкий цирк уже уехал из столицы Украины! Давай послушаем и посмотрим твой цирковой номер на БИС!
    Ссылка
    Ak228
    online
      Ak228, 11.05.2017 17:15
    0
    SEMIRAMID, 11.05.2017 17:09
    Вспоминаю, как гулял в 2000-х годах в Первомайском Парке с любимой женщиной, проходя мимо стадиона В.Лобановского, на котором в тот момент Динамо играло с Шахтёром. После первого тайма Динамо выигрывапо 3:0. Предложил своей уставшей от хождения спутнице зайти на стадион и культурно отдохнуть 45-минут второго тайма. Моя женщина улыбнулась и сказала: А на что там смотреть? Как Динамо издевается над дворовой командой из Донбасса?! Я не получу удовольствия от избиения донецкого младенца!" И мы пошли подальше от этого "изнасилования" и издевательства над донецким клубом!
    Скоморох, это выдержки из твоих мемуаров " как я бесполезно прожил жизнь!?"
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 11.05.2017 17:16
    0
    Ak228, 11.05.2017 17:11
    SEMIRAMID, 11.05.2017 16:56
    Ммм Ммм, 11.05.2017 16:37 SEMIRAMID, 11.05.2017 16:31 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:26 SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов. Так, если и им запретить, сколько же останется?... А может включим в вышку Чукры на льготных правах киевскую Оболонь, Арсенал для поддержания баланса? Конечно можно... спортивный принцип он же ни к чему... да будет ли у тебя радость от чемпионства в отсутствии Шахтера, Зари и т.д., ну обыгрете Оболонь с Арсеналом по 10:0, неужели тебе будет в удовольствие? Во-первых, Оболонь и Арсенал всегда честно сражались с Динамо, не сливая, как это делали фарм-клубы Шахты (Таврия, Севастополь, Металург Д, Кривбасс, Заря, Ильичёвец, да и Олимпик в прошлые года). Однажды потеря 5 очков в матчах с Оболонью лишала Динамо чемпионства.Во-вторых, буду очень рад, если исчезнет Шахтёр с футбольной карты Украины, а появятся хорошие клубы, вырастившие украинских футболистов.

    "Исчезнувший шахтер" и вечный "чемпион" динамо скоморох, а с кому ты тогда рассказывать будешь о победах дк 40-у давности!? Поклонникам Вереса!?

    Про историю и прошлую славу Динамо надо не рассказывать, а помнить и знать!
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