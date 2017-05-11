Десять тезисов в пользу нового формата УПЛ

Внимательно изучив и проанализировав все, что до сих пор говорилось и писалось на этот счет имею Вам сказать. Понимая, что тема уже порядком избита, попытаюсь сформулировать свои мысли по возможности кратко и четко.

1. Шестнадцать команд в сегодняшних реалиях чемпионата Украины – это миф и мечта. Если, конечно, не опускать уровень УПЛ ниже ее плинтуса, стремясь к количеству ради количества, и не тянуть в нее за уши тех, кто к ней элементарно не готов. Поэтому не занимаемся демагогией, а рассуждаем о том, что реально и серьезно именно сейчас.

2. Говорят, что пять клубов из двенадцати поддерживают идею 16 команд в ЧУ. Но среди этих «апологетов» называют «Карпаты» и «Волынь». Если добавить всем очки, снятые ФИФА, то именно эти два клуба претендуют на вылет. Логично ли учитывать мнение тех, кто кровно заинтересован в расширении лиги именно сейчас? Без них же останется всего три клуба из десяти.

3. 14 команд теоретически могли бы рассматриваться, как переходная мера. Но для этого, вместо двух выбывших, в УПЛ должны прийти четыре команды Первой лиги. Нет никакой гарантии, что вся четверка лучших будет хотя бы аттестована, согласно условиям «вышки». Не говоря уже о том, захотят ли этого сами клубы.

4. 12 команд в 2 круга – это 22 тура: мало. В 4 круга – 44 тура: много. В 3 круга? Кто и почему будет иметь преимущество своего поля в решающем третьем круге? Попробуйте объяснить это клубам, соперничающим за чемпионство, еврокубки, или за место под солнцем УПЛ. Потому две шестерки – лучший выход из положения.

5. Предлагают после первой стадии чемпионата далее учитывать только очки, набранные шестеркой в личных встречах. Но сколько игр второго круга изначально потеряют тогда спортивный смысл: когда одна команда уже гарантировала себе место в верхней шестерке, а вторая – в нижней? И это в разгар сезона.

6. Неоднократно выдвигалось предложение после двухкругового турнира делить все набранные очки в шестерках надвое. Наверное, это способно повысить уровень интриги. Однако выглядит слишком искусственно, откровенно натянуто и не по-спортивному парадоксально: ты набираешь очки для того, чтобы потом половину из них потерять. Ходишь в школу, ходишь, а потом – бац, и вторая смена!

7. Еще более нелепо выглядит идея плей-офф между пятой и седьмой командами ЧУ за путевку в Европу. Сначала ты добиваешься права играть в компании сильнейших. А потом, даже не став худшим из них, должен что-то доказывать неудачнику отбора только потому, что тот выиграл, по сути, утешительный турнир, став лучшим из худших. Кто был ничем, тот станет всем?

8. Зрителю интереснее раз в квартал увидеть на своем поле игру против «Динамо», нежели каждый выходной – матч против таких же неудачников, как и родная команда. Согласно этой логике, мы должны поощрять всенародный интерес к «Динамо», пренебрегая интересом к родной команде. Не важно, с кем и за что она конкурирует – увидеть Киев и умереть? Не проще ли тогда устроить фаворитам спарринг-турне по Украине вместо чемпионата?

9. Сетуют на то, что мало интриги и, мол, это – фиаско нового формата. При старом ее было бы больше? Теперь хоть в каждом туре конкуренты играют между собой. Нет борьбы за чемпионство? Поезжайте в Киев и спросите, где они были с восьми до одиннадцати? Неинтересно внизу? Прибавьте клубам отнятые в кабинетах очки, и Вы увидите совсем иную картину. Но при чем здесь новый формат? Пока он лишь добавил перцу в борьбу за зону Европы и «бронзу». Это минус?

10. Говорят о несостоятельности ЧУ, в котором формула «меняется каждый год». А) Новая формула стала следствием форс-мажора, и первый сезон можно и должно считать экспериментальным, пробным. Б) Формула турнира не изменилась, она лишь подверглась легкой корректировке – с учетом негативного опыта этого сезона: нет интриги внизу – получите плей-офф для двух предпоследних мест. И этого вполне может оказаться достаточно, чтобы в тонусе оставалась вся шестерка: опять же, см. таблицу сегодня без очковых штрафов.

Естественно, при всем этом нужно постоянно помнить о том, что формат - 12 – явление временное и вынужденное, и наша цель – вернуться к полноценным 16. Но для этого необходимо постепенно и последовательно готовить почву, чтобы в «вышку» пришли не статисты для количества, не калифы на час, а нормальные конкурентные клубы. Массовка – не уровень высшего эшелона.

Вообще-то, классический тезис формулируется одним предложением. Надеюсь, Вы понимаете, что в данном случае это было практически невозможно. И все же – мои извинения. Но только за это, как говорил один небезызвестный гасконец.