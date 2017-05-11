Десять тезисов в пользу нового формата УПЛ

Внимательно изучив и проанализировав все, что до сих пор говорилось и писалось на этот счет имею Вам сказать. Понимая, что тема уже порядком избита, попытаюсь сформулировать свои мысли по возможности кратко и четко.
1. Шестнадцать команд в сегодняшних реалиях чемпионата Украины – это миф и мечта. Если, конечно, не опускать уровень УПЛ ниже ее плинтуса, стремясь к количеству ради количества, и не тянуть в нее за уши тех, кто к ней элементарно не готов. Поэтому не занимаемся демагогией, а рассуждаем о том, что реально и серьезно именно сейчас.
2. Говорят, что пять клубов из двенадцати поддерживают идею 16 команд в ЧУ. Но среди этих «апологетов» называют «Карпаты» и «Волынь». Если добавить всем очки, снятые ФИФА, то именно эти два клуба претендуют на вылет. Логично ли учитывать мнение тех, кто кровно заинтересован в расширении лиги именно сейчас? Без них же останется всего три клуба из десяти.
3. 14 команд теоретически могли бы рассматриваться, как переходная мера. Но для этого, вместо двух выбывших, в УПЛ должны прийти четыре команды Первой лиги. Нет никакой гарантии, что вся четверка лучших будет хотя бы аттестована, согласно условиям «вышки». Не говоря уже о том, захотят ли этого сами клубы.
4. 12 команд в 2 круга – это 22 тура: мало. В 4 круга – 44 тура: много. В 3 круга? Кто и почему будет иметь преимущество своего поля в решающем третьем круге? Попробуйте объяснить это клубам, соперничающим за чемпионство, еврокубки, или за место под солнцем УПЛ. Потому две шестерки – лучший выход из положения.
5. Предлагают после первой стадии чемпионата далее учитывать только очки, набранные шестеркой в личных встречах. Но сколько игр второго круга изначально потеряют тогда спортивный смысл: когда одна команда уже гарантировала себе место в верхней шестерке, а вторая – в нижней? И это в разгар сезона.
6. Неоднократно выдвигалось предложение после двухкругового турнира делить все набранные очки в шестерках надвое. Наверное, это способно повысить уровень интриги. Однако выглядит слишком искусственно, откровенно натянуто и не по-спортивному парадоксально: ты набираешь очки для того, чтобы потом половину из них потерять. Ходишь в школу, ходишь, а потом – бац, и вторая смена!
7. Еще более нелепо выглядит идея плей-офф между пятой и седьмой командами ЧУ за путевку в Европу. Сначала ты добиваешься права играть в компании сильнейших. А потом, даже не став худшим из них, должен что-то доказывать неудачнику отбора только потому, что тот выиграл, по сути, утешительный турнир, став лучшим из худших. Кто был ничем, тот станет всем?
8. Зрителю интереснее раз в квартал увидеть на своем поле игру против «Динамо», нежели каждый выходной – матч против таких же неудачников, как и родная команда. Согласно этой логике, мы должны поощрять всенародный интерес к «Динамо», пренебрегая интересом к родной команде. Не важно, с кем и за что она конкурирует – увидеть Киев и умереть? Не проще ли тогда устроить фаворитам спарринг-турне по Украине вместо чемпионата?
9. Сетуют на то, что мало интриги и, мол, это – фиаско нового формата. При старом ее было бы больше? Теперь хоть в каждом туре конкуренты играют между собой. Нет борьбы за чемпионство? Поезжайте в Киев и спросите, где они были с восьми до одиннадцати? Неинтересно внизу? Прибавьте клубам отнятые в кабинетах очки, и Вы увидите совсем иную картину. Но при чем здесь новый формат? Пока он лишь добавил перцу в борьбу за зону Европы и «бронзу». Это минус?
10. Говорят о несостоятельности ЧУ, в котором формула «меняется каждый год». А) Новая формула стала следствием форс-мажора, и первый сезон можно и должно считать экспериментальным, пробным. Б) Формула турнира не изменилась, она лишь подверглась легкой корректировке – с учетом негативного опыта этого сезона: нет интриги внизу – получите плей-офф для двух предпоследних мест. И этого вполне может оказаться достаточно, чтобы в тонусе оставалась вся шестерка: опять же, см. таблицу сегодня без очковых штрафов.
Естественно, при всем этом нужно постоянно помнить о том, что формат - 12 – явление временное и вынужденное, и наша цель – вернуться к полноценным 16. Но для этого необходимо постепенно и последовательно готовить почву, чтобы в «вышку» пришли не статисты для количества, не калифы на час, а нормальные конкурентные клубы. Массовка – не уровень высшего эшелона.
Вообще-то, классический тезис формулируется одним предложением. Надеюсь, Вы понимаете, что в данном случае это было практически невозможно. И все же – мои извинения. Но только за это, как говорил один небезызвестный гасконец.
Автор — Игорь Юрич, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И все прекрасно понимают кто выступает основным лоббистом новой схемы, и какой результат может быть если ДК не сольется раньше времени , как в этом чемпе, и решающая 6-ка будет иметь такой вид
Динамо
Шахетр
Илличи
Заря
Сталь
Олимпик
А то развели тут демагогию....
SEMIRAMID, 11.05.2017 16:31 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:26 SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов. Так, если и им запретить, сколько же останется?... А может включим в вышку Чукры на льготных правах киевскую Оболонь, Арсенал для поддержания баланса? Конечно можно... спортивный принцип он же ни к чему... да будет ли у тебя радость от чемпионства в отсутствии Шахтера, Зари и т.д., ну обыгрете Оболонь с Арсеналом по 10:0, неужели тебе будет в удовольствие?
Во-первых, Оболонь и Арсенал всегда честно сражались с Динамо, не сливая, как это делали фарм-клубы Шахты (Таврия, Севастополь, Металург Д, Кривбасс, Заря, Ильичёвец, да и Олимпик в прошлые года). Однажды потеря 5 очков в матчах с Оболонью лишала Динамо чемпионства.Во-вторых, буду очень рад, если исчезнет Шахтёр с футбольной карты Украины, а появятся хорошие клубы, вырастившие украинских футболистов.
Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов.
SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22
Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов.
Помечтай клоун!
Ты сейчас перед зеркалом? А я думал, что донецкий цирк уже уехал из столицы Украины! Давай послушаем и посмотрим твой цирковой номер на БИС!
Ммм Ммм, 11.05.2017 16:37 SEMIRAMID, 11.05.2017 16:31 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:26 SEMIRAMID, 11.05.2017 16:22 Ммм Ммм, 11.05.2017 16:13 Все по полочкам... на данный момент увеличение команд приведет к ухудшению, и без того сами знаете какого уровня нашего футбола... а уровень футбола зависит не от формата, а от степени его финансирования, причем с самых низов!... Согласен, что увеличение команд, только приведёт к ухудшению чемпионата. Поэтому надо, чтобы фарм клубы Шахтёра, которые опять начали плодиться - (Заря, Сталь, Ильичёвец) не принимали участие в высшей лиге чемпионата, так как их финансирует Ахметов. Так, если и им запретить, сколько же останется?... А может включим в вышку Чукры на льготных правах киевскую Оболонь, Арсенал для поддержания баланса? Конечно можно... спортивный принцип он же ни к чему... да будет ли у тебя радость от чемпионства в отсутствии Шахтера, Зари и т.д., ну обыгрете Оболонь с Арсеналом по 10:0, неужели тебе будет в удовольствие? Во-первых, Оболонь и Арсенал всегда честно сражались с Динамо, не сливая, как это делали фарм-клубы Шахты (Таврия, Севастополь, Металург Д, Кривбасс, Заря, Ильичёвец, да и Олимпик в прошлые года). Однажды потеря 5 очков в матчах с Оболонью лишала Динамо чемпионства.Во-вторых, буду очень рад, если исчезнет Шахтёр с футбольной карты Украины, а появятся хорошие клубы, вырастившие украинских футболистов.
"Исчезнувший шахтер" и вечный "чемпион" динамо скоморох, а с кому ты тогда рассказывать будешь о победах дк 40-у давности!? Поклонникам Вереса!?
Про историю и прошлую славу Динамо надо не рассказывать, а помнить и знать!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.