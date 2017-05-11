Спортивный директор Шальке: «Коноплянка остается в клубе»

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал трансферные слухи и рассказал о возможных изменениях в команде во время летнего межсезонья.
«Аого, Ритер, Хунтелар, Нойманн, Велленройтер и Бадштубер покинут команду по завершении сезона.
Коноплянка остается в «Шальке», так что субботний матч против «Гамбурга» не станет для него прощальным.
Мы также ведем переговоры с «Челси» о продлении аренды Абдула Рахман Бабы на следующий сезон.
Мы планируем должным образом попрощаться с Хунтеларом, все эти годы он играл за нас просто невероятно», – сказал Хайдель.
#Heidel: "#Konoplyanka will also remain at #Schalke, so Saturday will not be a goodbye for him." #S04HSV pic.twitter.com/dTfzA8LAeJ— FC Schalke 04 (@s04_en) 11 травня 2017 р.
Источник — ФК Шальке
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