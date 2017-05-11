Юрий ДМИТРУЛИН: «Гусев еще может поиграть на высоком уровне»

По мнению Юрия Дмитрулина, Гусеву еще рано завершать игровую карьеру. После полугодичной паузы в карьере он может найти команду и несколько лет поиграть на хорошем уровне.
«У меня в команде занимается его сын. Олег иногда приезжает, смотрит на тренировки, игры. Мы общаемся с ним. Считаю, Гусев – профессионал своего дела. Он может еще года два-три поиграть на высоком уровне. Желаю ему продолжать футбольную карьеру и радовать болельщиков», - сказал Дмитрулин на веб-конференции Sport.ua
Источник — Sport.ua
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