Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий ДМИТРУЛИН: «Гусев еще может поиграть на высоком уровне»

Экс-защитник «Динамо» - о ситуации, в которую попал Олег Гусев

  • 11.05.2017 15:06
  • 196 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Юрий Дмитрулин
© Sport.ua. Юрий Дмитрулин

По мнению Юрия Дмитрулина, Гусеву еще рано завершать игровую карьеру. После полугодичной паузы в карьере он может найти команду и несколько лет поиграть на хорошем уровне.

«У меня в команде занимается его сын. Олег иногда приезжает, смотрит на тренировки, игры. Мы общаемся с ним. Считаю, Гусев – профессионал своего дела. Он может еще года два-три поиграть на высоком уровне. Желаю ему продолжать футбольную карьеру и радовать болельщиков», - сказал Дмитрулин на веб-конференции Sport.ua 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.