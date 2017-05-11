Серхио РАМОС: «Не дам Игуаину ни капли свободы»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов.
– Игуаин отличный друг, у нас хорошие отношения сложились, когда он играл в «Реале», – говорит Рамос. – Но на поле я не дам ему ни капли свободы. Никто не говорил, что в полуфинале будет легко. Я горжусь «Реалом». Когда матч стал сложным, мы показали себя и добились своей цели.
Источник — Sport.ua
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