Серхио РАМОС: «Не дам Игуаину ни капли свободы»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

– Игуаин отличный друг, у нас хорошие отношения сложились, когда он играл в «Реале», – говорит Рамос. – Но на поле я не дам ему ни капли свободы. Никто не говорил, что в полуфинале будет легко. Я горжусь «Реалом». Когда матч стал сложным, мы показали себя и добились своей цели.