Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Серхио РАМОС: «Не дам Игуаину ни капли свободы»

Защитник мадридского «Реала» - о предстоящем финале Лиги чемпионов

  • 11.05.2017 14:52
  • 365 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов.
 
– Игуаин отличный друг, у нас хорошие отношения сложились, когда он играл в «Реале», – говорит Рамос. – Но на поле я не дам ему ни капли свободы. Никто не говорил, что в полуфинале будет легко. Я горжусь «Реалом». Когда матч стал сложным, мы показали себя и добились своей цели.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.