Пострадавший от взрыва бомбы Бартра вернулся к тренировкам

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра вернулся к тренировкам.

Месяц назад испанец получил травму во время взрыва возле клубного автобуса. У него было сломано запястье, а рука поражена осколками стекла.

Напомним, инцидент произошел накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако», который из-за этого был перенесен на один день.

По делу о взрыве возле автобуса «Боруссии» немецкие правоохранительные органы задержали гражданина России, который, как полагают в полиции, действовал из корыстных побуждений.