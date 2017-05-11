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Пострадавший от взрыва бомбы Бартра вернулся к тренировкам

Испанец восстановился от травм, полученных во время взрыва возле клубного автобуса

  • 11.05.2017 14:59
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bvb.de. Марк Бартра
© bvb.de. Марк Бартра

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра вернулся к тренировкам.

Месяц назад испанец получил травму во время взрыва возле клубного автобуса. У него было сломано запястье, а рука поражена осколками стекла.

Напомним, инцидент произошел накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако», который из-за этого был перенесен на один день.

По делу о взрыве возле автобуса «Боруссии» немецкие правоохранительные органы задержали гражданина России, который, как полагают в полиции, действовал из корыстных побуждений.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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