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Аренда Роналду стоит 1 миллион евро за 4,5 часа

За эту сумму португалец проведет фотосессию и сделает два поста в социальных сетях

  • 11.05.2017 14:26
  • 1613 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Британские СМИ пишут о возможности арендовать на 4.5 часа нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В 2013-м году компания Mobily согласилась выплатить португальцу 1 миллионов евро за четыре с половиной часа, проведя с ним фотосессию, результаты которой можно было использовать в качестве рекламы на протяжении дня. Кроме того, Роналду сделал два поста в социальных сетях, упомянув эту компанию.
 

Источник — Daily Mirror

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Комментарии
    vanadiy_98
      vanadiy_98, 11.05.2017 14:32
    +6
    Картошку может помочь посадить ?
    Золотая картошка получается
    Ссылка
    alegofich
    online
    alegofich, 11.05.2017 15:39
    +1
    vanadiy_98, 11.05.2017 14:32
    Картошку может помочь посадить ?
    Золотая картошка получается
    Не золотая а бесценная...
    представляю как роналду садит картошку))))
    Да эту картошку представь как можно будет загнать))))
    Ссылка
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