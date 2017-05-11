Последние комментарии

Аренда Роналду стоит 1 миллион евро за 4.5 часа 15:39 — alegofich Не золотая а бесценная... представляю как роналду садит картошку))))Да эту картошку представь как...

Лига Европы. Манчестер Юнайтед – Сельта. Анонс 15:32 — VAD Дело дажее не в кубке. МЮ хочется увидеть в ЛЧ в следующем году, с ними поинтереснее смотрет буде...