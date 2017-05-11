Аренда Роналду стоит 1 миллион евро за 4,5 часа

Британские СМИ пишут о возможности арендовать на 4.5 часа нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В 2013-м году компания Mobily согласилась выплатить португальцу 1 миллионов евро за четыре с половиной часа, проведя с ним фотосессию, результаты которой можно было использовать в качестве рекламы на протяжении дня. Кроме того, Роналду сделал два поста в социальных сетях, упомянув эту компанию.
Источник — Daily Mirror
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Золотая картошка получается
Золотая картошка получается
представляю как роналду садит картошку))))
Да эту картошку представь как можно будет загнать))))
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