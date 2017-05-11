Андрей ОБЕРЕМКО: «Лобановский показывал мои ТТД игрокам основы»

Андрей Оберемко о том, как Лобановский ставил его в пример игрокам основы «Динамо», почему не заиграл в Киеве и подарке от Игоря Суркиса.

– Говорят, Игорь Суркис подарил вам машину Mazda 6. За какие заслуги?

– Все началось с Сани Алиева. Когда он подписывал новый контракт, в нем была прописана либо сумма на машину, либо сама машина. Второй машину получил Андрюха Прошин – Mazda 6. В свои 18 лет я уже привлекался в молодежную сборную и подавал большие надежды. Президент «Динамо» решил выдать мне аванс. Наверное, так Суркис хотел показать, что рассчитывает на меня. После игры со сборной Дании он подошел ко мне в аэропорту и сказал: «Заедешь ко мне на стадион, я тебе машину дам». Я приехал, а он спрашивает: «Какую машину хочешь?». Ответил, что не знаю. Он улыбнулся: «Чего же тогда приехал, если не знаешь, чего хочешь?». Ну, я и сказал, чтобы дал такую, как и ребятам. Он снова спрашивает: «Сколько она стоит?» А я откуда знал? Говорю: «Сколько дадите, столько и будет». Он мне дал денег, и я купил эту машину.

– Лобановский ставил ваши показатели в «Динамо-2» в пример игрокам первой команды. Правда?

– Было такое. Мне об этом говорил и Владимир Онищенко, и Саня Хацкевич. Мол, «малый, ты задолбал уже». Лобановский не то, чтобы приводил меня в пример, но о количестве моих ТТД ребятам рассказывал.

– Буряк взял вас на сбор с первой командой, но закрепиться в «Динамо» вам не удалось. Почему?

– Здесь несколько факторов. Первое – это сумасшедший состав, который тогда был у «Динамо». То, что я делал на тренировках, не хватало для первой команды. Второе – это приход легионеров на позиции, на которых я мог сыграть. За этих ребят заплатили огромные деньги, и клуб делал ставку на них, а не на доморощенных игроков. Третье – это операция на крестообразной связке, из-за чего я пропустил 7 месяцев карьеры.

– Тогда в «Динамо» было много бразильцев. Как ладили с ними?

– Все бразильцы, с которыми я работал, очень позитивные люди, у них всегда улыбка на лице. Я никогда не видел, чтобы они были озадачены какими-то проблемами.

Единственный бразилец, который не прижился в украинской команде, это Клебер. У него был сложный характер, из-за чего на тренировках постоянно возникали стычки и конфликты. Играем 4 на 4 – футболисты опекают друг друга персонально. Леко отдал пас, а Клебер специально въехал ему в ногу. Йерко встает и толкает Клебера – мол, что же ты делаешь. А тот сразу лезет драться. Пеев пытался сдержать Леко, так Клебер и ему врезал. А Жора тоже ведь горячий парень – и ударил в ответ. На следующий день Пеев на базе идет к лифту, а Клебер с кулаками налетает на него из-за спины и тупо начинает бить. Жора тоже лупит по харе Клеберу, вообще его прибивая.

Сабо потом вызвал обоих к себе и оштрафовал. В итоге, Пеев оказался в дубле, а Клебер типа молодец.

– Вы играли с Алиевым и Милевским. Они действительно много пили?

– Не могу сказать, что они такие уж нарушители режима. Каждый футболист нарушает. Мы такие же люди, как и все – хотим расслабиться и нам свойственно ошибаться. Просто к нам всегда было приковано внимание прессы – о любой ситуации становилось известно буквально на следующий день.

– Часто злоупотребляли?

– Да нет. Даже сейчас, когда могу пить хоть каждый день, не делаю этого. Банально не люблю. Могу выпить стакан виски или бокал вина. Главное, чтобы была компания. Не скажу, что никогда не нарушал режим, но знал, когда это можно делать и где.