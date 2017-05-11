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Фернандо Торрес назвал Роналду клоуном

А португалец кинул в сторону форварда «Атлетико» «глупец»

  • 11.05.2017 14:17
  • 1729 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Атлетико. Фернандо Торрес
© ФК Атлетико. Фернандо Торрес
Во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» (2:1) случилась перепалка Фернандо Торреса и Криштиану Роналду. При счете 2:1 Торреса возмутило поведение португальца, и он обратился к нему: «Что случилось?» Затем Торрес толкнул оппонента и назвал его «клоуном».
 
Криштиану Роналду ответил Торресу: «Иди домой, глупец». В этот момент в конфликт вмешался главный судья встречи Джюнейт Чакыр. Но Торрес успел бросить вслед португальцу еще одно оскорбление, назвав его «сукиным сыном».
 

Источник — Marca

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Комментарии
    Олександр Олександр
      Олександр Олександр, 11.05.2017 14:30
    +1
    Полностью согласен с Торесом! Кристинка хоть и неплохой футболист, но клоун и нытик ещё тот!
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 11.05.2017 14:46
    0
    два ідола сучасного футболу зійшлися. рональду більш неадекватний
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 11.05.2017 15:00
    -2
    зависть дурное чувство.
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    vladi_goal
      vladi_goal, 11.05.2017 15:06
    0
    Атлетико хорошая команда, но капец как раздражает своей подлостью, прям как Симеоне был футболистом. Такие же команды у того же Моура.
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    rokkino
    rokkino, 11.05.2017 15:11
    0
    какой бред пишут коментаторы сверху.Торрес подходит к Крестинке и говорит,-что случилось клоун?Тот отвечает,-давай собирайся домой.После этого Торрес обзывает его и пытается провоцировать на конфликт,Рон улыбается и уходит.Коменты сверху,-Кристина неадекват,гей и посредственный футболер.
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