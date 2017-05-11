Фернандо Торрес назвал Роналду клоуном

Во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» (2:1) случилась перепалка Фернандо Торреса и Криштиану Роналду. При счете 2:1 Торреса возмутило поведение португальца, и он обратился к нему: «Что случилось?» Затем Торрес толкнул оппонента и назвал его «клоуном».

Криштиану Роналду ответил Торресу: «Иди домой, глупец». В этот момент в конфликт вмешался главный судья встречи Джюнейт Чакыр. Но Торрес успел бросить вслед португальцу еще одно оскорбление, назвав его «сукиным сыном».