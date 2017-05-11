Шахтер продолжает подготовку к поединку с Черноморцем

Что выгодно Шахтеру — не выгодно украинскому футболу. Точнее не скажешь!

Так а что вы хотели президент копанки))вор и убийца.Надо копанку переименовать в шлакхтёр ротерда...

«Шахтер» сделал много для триумфа, но при этом нанес вред украинскому футболу.___________________...