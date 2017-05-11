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Шахтер продолжает подготовку к поединку с Черноморцем

Борячук и Бернард занимаются по индивидуальной программе

  • 11.05.2017 13:59
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Уже в ранге чемпиона «Шахтер» продолжает подготовку к матчу против одесского «Черноморца».

Утром 11 мая «горняки» провели сессию на загородной базе «Святошин». После разминки футболисты поработали над тактикой, а затем, разделившись на три команды, организовали мини-турнир на половине поля. В конце защитники получили дополнительную порцию беговой нагрузки от Педру Морейры, а Паулу Фонсека индивидуально занимался с нападающими. Отдельная программа была у Андрея Борячука и Бернарда.

Завтра в первой половине дня у дончан запланирована предыгровая тренировка, а вечером «оранжево-черные» вылетят в Одессу.

Поединок «Черноморец» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 мая. Начало в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

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