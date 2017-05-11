КАЗЕМИРО: «Ювентус очень силен»

Бразильский хавбек «Реала» Каземиро поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

– Меня не раздражает, когда говорят, что я жесток, – говорит Каземиро. – Я всегда стараюсь играть в мяч. Иногда могу зацепить игрока, но никогда не делаю этого специально. Такой у меня стиль игры. Но я всегда хочу играть в мяч.

«Ювентус» очень силен, показывает хороший футбол. В финале Лиги чемпионов не будет фаворитов. Но в финал выходят не для того, чтобы там играть. Туда попадают, чтобы выигрывать турниры.