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Юрий ДМИТРУЛИН: «Из молодых игроков выделю Беседина»

Экс-защитник «Динамо» — о прогрессе молодых игроков столичного клуба

  • 11.05.2017 12:55
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Sport.ua. Юрий Дмитрулин
© Sport.ua. Юрий Дмитрулин

По словам Дмитрулина, все молодые игроки, которым Сергей Ребров доверяет место в составе, прогрессируют в нынешнем сезоне. Но больше других – Артем Беседин.

«Если говорить по фамилиям, то выделю Беседина. Он выходит и в каждой игре у него есть голевые моменты, забивает. Видно, что он прибавил, и тренировочная работа не проходит зря. Цыганков? Потенциал у него огромный, но подверженность к травмам не особо радует. В принципе, у всех молодых игроков, которых Сергей Станиславович (Ребров, - Прим. Sport.ua) ставит в состав, виден прогресс», - сказал Дмитрулин на веб-конференции Sport.ua.

Источник — Sport.ua

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