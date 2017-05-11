Юрий ДМИТРУЛИН: «Из молодых игроков выделю Беседина»

По словам Дмитрулина, все молодые игроки, которым Сергей Ребров доверяет место в составе, прогрессируют в нынешнем сезоне. Но больше других – Артем Беседин.

«Если говорить по фамилиям, то выделю Беседина. Он выходит и в каждой игре у него есть голевые моменты, забивает. Видно, что он прибавил, и тренировочная работа не проходит зря. Цыганков? Потенциал у него огромный, но подверженность к травмам не особо радует. В принципе, у всех молодых игроков, которых Сергей Станиславович (Ребров, - Прим. Sport.ua) ставит в состав, виден прогресс», - сказал Дмитрулин на веб-конференции Sport.ua.