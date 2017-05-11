Юрген КЛОПП: «Дали понять, что не собираемся отпускать Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал пролонгацию контракта с Коутиньо.

- Коутиньо продлил контракт? Вот и здорово. В контракте еще есть сумма отступных в 400 млн фунтов (смеется).

«Ливерпуль» не собирается расставаться с Коутиньо. Руководство дало понять, что мы никого не будем продавать, если того сами не захотим. При этом мы можем приобрести несколько новичков.

У нас стабильный состав с хорошим фундаментом. Ливерпуль нуждается в свежей крови, но никто не уйдет без нашего ведома, так что я полностью спокоен.