Юрген КЛОПП: «Дали понять, что не собираемся отпускать Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал пролонгацию контракта с Коутиньо.
- Коутиньо продлил контракт? Вот и здорово. В контракте еще есть сумма отступных в 400 млн фунтов (смеется).
«Ливерпуль» не собирается расставаться с Коутиньо. Руководство дало понять, что мы никого не будем продавать, если того сами не захотим. При этом мы можем приобрести несколько новичков.
У нас стабильный состав с хорошим фундаментом. Ливерпуль нуждается в свежей крови, но никто не уйдет без нашего ведома, так что я полностью спокоен.
Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль
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