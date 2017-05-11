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Юрген КЛОПП: «Дали понять, что не собираемся отпускать Коутиньо»

Наставник «Ливерпуля» - о продлении контракта с бразильским полузащитником

  • 11.05.2017 12:54
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Метки
ФК Ливерпуль. Коутиньо
© ФК Ливерпуль. Коутиньо
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал пролонгацию контракта с Коутиньо.
 
- Коутиньо продлил контракт? Вот и здорово. В контракте еще есть сумма отступных в 400 млн фунтов (смеется).
 
«Ливерпуль» не собирается расставаться с Коутиньо. Руководство дало понять, что мы никого не будем продавать, если того сами не захотим. При этом мы можем приобрести несколько новичков.
 
У нас стабильный состав с хорошим фундаментом. Ливерпуль нуждается в свежей крови, но никто не уйдет без нашего ведома, так что я полностью спокоен.
 

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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