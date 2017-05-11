Лацио интересен защитник Фиорентины

«Лацио» готов закрыть сделку по переходу испанского центрального защитника «Фиорентины» Гонсало Родригиса в ближайшее время. Также есть информация, что «Севилья» также хочет подписать футболиста, но римский клуб имеет преимущество перед испанской командой.
Гонсало Родригес может перейти в «Лацио» в качестве свободного агента, т.к его контракт с флорентийским клубом истекает летом этого года и стороны не собираются продлевать действующее соглашение.
В текущем сезоне 33-летний защитник провел 24 матча в чемпионате Италии и забил 1 гол. Напомним, что Родригис пропустит следующий матч против «Лацио» из-за дисквалификации.
Источник — Euro-football
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