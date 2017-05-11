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Арриго САККИ: «У Реала в защите только Рамос»

Итальянский специалист оценил шансы команд в финале Лиги чемпионов

  • 11.05.2017 11:59
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acmilanfan.ru. Арриго Сакки
© acmilanfan.ru. Арриго Сакки
Своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» поделился итальянский специалист Ариго Сакки.
 
- В защите «Реала» нет ни одного мощного игрока, если не считать Рамоса. Данило — посредственный футболист, и я не знаю, успеет ли Карвахаль восстановиться к финалу. «Ювентус» силён, напоминает танк, и уверенность туринцев растёт с каждой игрой в Лиге чемпионов. Клуб уже достиг выдающегося результата, выйдя в финал главного еврокубка во второй раз за три года. Туринцы прославляют итальянский футбол в Европе и заслуживают за это большой благодарности.
 

Источник — Sport.ua

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