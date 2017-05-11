Манчестер Юнайтед – Сельта. Анонс

После первого поединка полуфинала Лиги Европы в Виго дела у «Сельты», мягко говоря, не очень. Пусть никого не смущает победа «МЮ» со скромным счетом 1:0 – «красные дьяволы» во всем превосходили своего соперника, имели массу голевых шансов и были куда ближе к разгрому «Сельты», чем хозяева к ничьей.

Конечно, «Сельта» тоже создала несколько моментов, но так и хочется добавить к ним приставку «полу-», потому как голкипер «МЮ» Серхио Ромеро серьезно напрягся буквально два раза, да и то один из них после рикошета.

«Манчестер Юнайтед» – фаворит, «Манчестер Юнайтед» сильнее по игре, да еще и проводит матч при домашних трибунах. Что может помешать еще одному триумфу команды Жозе Моуриньо, который всерьез нацелен на победу в Лиге Европы?

«Для любого клуба трофеи очень важны, равно как выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей. Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть», – отметил не знающий компромиссов Моуриньо на предматчевой пресс-конференции.

Тем более, что в чемпионате у «МанЮнайтед» дела идут не так уж хорошо. После того, как «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» перенесенный матч 26-го тура АПЛ (2:0), «красные дьяволы» опустились на шестое место в турнирной таблице за три тура до финиша чемпионата. До идущего на четвертом месте «Манчестер Сити» целых четыре очка, и Моуриньо понимает, что отквитать их уже вряд ли удастся. А победа в Лиге Европы – это прямая путевку в вожделенную Лигу чемпионов, без которой сезон португальского специалиста в «МЮ» можно будет признать провальным.

Это не значит, что «Сельта» сложит ручки и сдастся на милость победителя. Испанцы будут бороться, как они это делали и в домашнем матче, и все же разница в классе команд очень ощутима. Даже наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо не излучает особенного оптимизма, хотя поражение 0:1 – далеко не приговор.

«Я ожидаю, что «Юнайтед» выйдет на поле и будет играть на победу. Нам придется тяжело. «МЮ» - команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день за днем. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», – сказал Бериццо перед матчем.

«Манчестер Юнайтед» как воздух нужна победа в Лиге Европы, и «Сельта» – еще одна ступенька на пути к ней. Ступенька, которую «красные дьяволы» должны перешагнуть, если испанцы не сподобятся на футбольное чудо.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро – Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян

«Сельта»: Серхио Альварес – Мальо, Кабраль, Ронкалья, Джони, Радоя, Пабло Эрнандес, Васс, Аспас, Систо, Гвидетти

Не сыграют: Шоу, Ибрагимович, Рохо – Росси, Планас

Котировки букмекеров:

На победу «Манчестер Юнайтед» дают в среднем 1,55, на ничью – 4,10, на победу «Сельты» – 6,75. Ставки букмекеров можно сравнивать на betscan.



10 мая, среда