Лига Европы. Лион – Аякс. Анонс

В этой паре, похоже, все ясно. «Аякс» сделал для себя шикарный задел перед ответным поединком и уже наверняка забронировал себе чартер в Стокгольм. Хотя, вчерашний полуфинал «Атлетико» - «Реал» показывает, что даже с «-3» можно возродить интригу в противостоянии, достаточно лишь дважды отличиться в дебюте поединка.

«Лион» еще ни разу не выигрывал у «Аякса» в еврокубках, но есть подозрение, что сегодня эта серия будет нарушена. «Львы» выиграли все три домашних матча в этом розыгрыше Лиги Европы, еще свеж в памяти погром АЗ – 7:1 в 1/16 финала.

Кстати, у «Лиона» уже есть опыт выхода в следующий раунд турнира после поражения 1:4 в первом матче. В 2001-м году французы проиграли с таким же счетом «Брюгге» на вы выезде, а дома спокойно выиграли с нужным счетом 3:0 и прошли в следующую стадию.

Каких-либо кадровых проблем команды не испытывают. У «Аякс» не сможет принять участие в матче Синкгравен, который находится в лазарете. Больше о травмах и дисквалификациях информации нет.

А вот у «Лиона» есть и хорошая новость – вернулся в строй Александр Ляказетт, которого явно не хватало в первом матче. Об этом не преминул вспомнить главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо:



«Мы были подавлены после первого матча, но это только половина противостояния, и мы все еще можем выйти в финал. Мы много говорили друг с другом, а теперь должны показать на что способны. Мы умеем забивать много голов на своем стадионе. Мы действительно верим в себя.

Возвращение Александра Ляказетта многое меняет. Соперники будут вынуждены уделять ему много внимания, а он может забить в любой момент. Впрочем, ему потребуется помощь всех партнеров».

Главный тренер «Аякса» Петер Бос:

«Не хочу выбирать, что лучше: забить самим или не пропустить. Наша задача - и забить, и не пропустить. У нас молодая команда, но это наш 18-й еврокубковый матч в сезоне, так что опыт уже есть.

Нам нужно научиться играть на выезде при фанатичных болельщиках, таких как, например, у «Шальке» [«Аякс» уступал 0:2, но добился успеха в дополнительное время]. Есть разница, когда 60 тысяч болельщиков поддерживают тебя и когда освистывают. Но если они все же против тебя, нужно использовать это как дополнительную мотивацию».

Понятно, что букмекеры как один уверены в проходе «Аякса», но, как известно, чудеса случаются. Будем посмотреть, в общем.

Ориентировочные составы:

«Лион»: Лопеш; Жалле, Нкулу, Дьяхаби, Морель; Гоналон, Тусар; Корне, Толиссо, Вальбуэна; Ляказетт

«Аякс»: Онана; Виргевер, Санчес, де Лихт, Велтман; Классен, Шене, Зиеш; Траоре, Дольберг, Юнес



На победу «Лиона» дают в среднем 1,66, на ничью – 4,43, а на победу «Аякса» - 4,63. Ставки букмекеров можно сравнивать на betscan.



10 мая, среда