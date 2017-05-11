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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Шахтер был сильнее всех, в том числе и Динамо»

Специалист считает победу донецкого клуба в УПЛ полностью закономерной

  • 11.05.2017 11:44
  • 275 просмотров
  • 2 комментария
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Сборная Украины среди ветеранов. Анатолий Демьяненко
© Сборная Украины среди ветеранов. Анатолий Демьяненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко считает, что донецкий «Шахтер» полностью заслуженно завоевал золотые медали чемпионата Украины.

«Успех «Шахтера» целиком справедливый и закономерный. «Шахтер» был сильнее всех, в том числе и «Динамо». Футбол «горняков» выглядел более ярким и зрелищным. «Шахтер» успешно преодолел марафон и заслужил золотые медали», – считает Демьяненко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    rrrrr
    online
      rrrrr, 11.05.2017 12:07
    +1
    Нужно объяснить это фанам динамо, до них это никак не дойдёт
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 11.05.2017 12:26
    +1
    Оце адекватний коментар динамівця! Рідкість у наші часи.
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