Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Шахтер был сильнее всех, в том числе и Динамо»

Бывший игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко считает, что донецкий «Шахтер» полностью заслуженно завоевал золотые медали чемпионата Украины.
«Успех «Шахтера» целиком справедливый и закономерный. «Шахтер» был сильнее всех, в том числе и «Динамо». Футбол «горняков» выглядел более ярким и зрелищным. «Шахтер» успешно преодолел марафон и заслужил золотые медали», – считает Демьяненко.
Источник — ПлюсСпорт
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