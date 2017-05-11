Как Тимощук отметил 9-мая

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук отметил 9-мая в России вместе с «Зенитом», где он является помощником тренера. Тимощук с командой поехал к Пискаревскому мемориалу, куда возложил цветы, перевязанные георгиевской лентой.
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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"перевязанные георгиевской лентой"
Да будет срач
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