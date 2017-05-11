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Как Тимощук отметил 9-мая

Помощник Луческу в «Зените» принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге

  • 11.05.2017 11:41
  • 363 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук отметил 9-мая в России вместе с «Зенитом», где он является помощником тренера. Тимощук с командой поехал к Пискаревскому мемориалу, куда возложил цветы, перевязанные георгиевской лентой.

 

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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Комментарии
    GoDNeSS
      GoDNeSS, 11.05.2017 12:25
    +2
    Вот эта новость
    "перевязанные георгиевской лентой"
    Да будет срач
    Напишите, что он перевязанный георгиевскими лентами
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 11.05.2017 12:30
    -1
    Дуже добре, що і Луческу, і Тимощук від цієї стрічки відмовились, коли у всіх інших вона була.
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    EGOS
    online
      EGOS, 11.05.2017 12:35
    +2
    то что Тимоха - дерьмо-человек,- это понятно, но как называются люди, которые постоянно твердят - "Посмотрите, посмотрите какое Тимощук гуано"??? Правильноо, они называются шпроты...шпроты.уа, это те люди, которые играются с говном, бадяжат, процеживают, разливают его под разными названиями...ну вы поняли мою мысль...
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 11.05.2017 12:38
    +1
    EGOS, 11.05.2017 12:35
    то что Тимоха - дерьмо-человек,- это понятно, но как называются люди, которые постоянно твердят - "Посмотрите, посмотрите какое Тимощук гуано"??? Правильноо, они называются шпроты...шпроты.уа, это те люди, которые играются с говном, бадяжат, процеживают, разливают его под разными названиями...ну вы поняли мою мысль...
    полностью согласен!!!ведь главное срачь
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