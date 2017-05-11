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Святослав СИРОТА: Что выгодно Шахтеру - невыгодно украинскому футболу

Экс-глава ПФЛ - об отношении «Шахтера» к каменской «Стали»

  • 11.05.2017 11:38
  • 760 просмотров
  • 11 комментария
Метки
Sport.ua. Святослав Сирота
© Sport.ua. Святослав Сирота
Бывший президент ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал последние новости, связанные со «Сталью» и «Шахтером».
 
— «Шахтер» сделал много для триумфа, но при этом нанес вред украинскому футболу. Приведу пример: на этой неделе Ринат Ахметов завладел предприятием, которое спонсирует «Сталь» из Каменского. Это хорошо для «Шахтера», но плохо для нашего футбола. В такой ситуации сто́ит принять законы, которые бы сделали невозможным влияние одного президента клуба на другой. Но у нас не хотят развивать футбол. 
 
Когда-то «Шахтер» в Кубке Украины сыграл в Плисках, и это вызвало настоящий бум. А потом решили, что грандам не подобает играть с «колхозниками», и изменили формат Кубка. Кому это выгодно? «Шахтеру». Кому невыгодно — украинскому футболу. В ближайшие годы «Шахтер» будет огромное финансовое преимущество над всеми соперниками, в том числе и над «Динамо». Хорошо дела будут идти и у других клубов, которые находятся в орбите президента донецкого клуба, таких как «Заря», «Мариуполь», «Сталь». Могу предположить, что в следующем сезоне они будут бороться за еврокубки.
 

Источник — Експрес

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Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 11.05.2017 11:42
    +4
    Не вельми люблю цього "експерта", але тут все в точку. Додайтесюди ще зміни форматів чемпіонату і картина буде повна.
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    AntiFashist_UA
      AntiFashist_UA, 11.05.2017 12:03
    -1
    Шо за бред несет этот эксперт насчет Ахметова, из какой норы вылез.
    У нас только у одного олигарха растет благосостояние, все остальные продолжают падение.
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    Сергей Панкратьев
      Сергей Панкратьев, 11.05.2017 12:05
    -2
    Нарисовался ещё один фарм?
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    Ossa8860
      Ossa8860, 11.05.2017 12:13
    -1
    AntiFashist_UA, 11.05.2017 12:03
    Шо за бред несет этот эксперт насчет Ахметова, из какой норы вылез.
    У нас только у одного олигарха растет благосостояние, все остальные продолжают падение.
    Вот-вот, Татарин с сепарами по-прежнему денег не считают, а все остальные украинские клубы испытывают кризис.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 11.05.2017 12:20
    -1
    AntiFashist_UA, 11.05.2017 12:03
    Шо за бред несет этот эксперт насчет Ахметова, из какой норы вылез.
    У нас только у одного олигарха растет благосостояние, все остальные продолжают падение.

    Палкин выходи, мы тебя узнали
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 11.05.2017 12:24
    -2
    Та пішов ти! Чи усі вболювальники динамо такі ж неадекватні? А 16 клубів в Україні нема! Поля Полтави та стадіон Вереса тобі у дупу!
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 11.05.2017 12:25
    +1
    Регламент, полк фармов, лояльное ФФУ - тут можно и чемпионом стать, хотя если судить по словам товарища Морозова, а много ли чести профессиональному клубу, выиграть чемпионат у любителей ?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 11.05.2017 12:29
    +1
    reignofshakhtar, 11.05.2017 12:24
    Та пішов ти! Чи усі вболювальники динамо такі ж неадекватні? А 16 клубів в Україні нема! Поля Полтави та стадіон Вереса тобі у дупу!

    Черкассы, Мариуполь, Гелиос ,Десна, Верес, Оболонь, - это так на вскидку...
    Не,безусловно, учитывая что вы хотите играть на шолковых полях, утоптаных девственницами - то вам и Олимпийский не подойдет...
    Ссылка
    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 11.05.2017 12:39
    -1
    jekavayp, 11.05.2017 12:29
    reignofshakhtar, 11.05.2017 12:24
    Та пішов ти! Чи усі вболювальники динамо такі ж неадекватні? А 16 клубів в Україні нема! Поля Полтави та стадіон Вереса тобі у дупу!

    Черкассы, Мариуполь, Гелиос ,Десна, Верес, Оболонь, - это так на вскидку... Не,безусловно, учитывая что вы хотите играть на шолковых полях, утоптаных девственницами - то вам и Олимпийский не подойдет...
    Одними футбольными полями в вышке не проскочишь,кроме полей нужна инфраструктура клуба-во всех перечисленных она близка к 0.
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    dknedounbas
    online
      dknedounbas, 11.05.2017 12:42
    0
    Я все время об этом пишу на этом сайте - РЫЖИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗРУШИТ УКРАИНСКИЙ ФУТБОЛ. Точнее это уже будет не украинский футбол, а шоу для ДНР/ЛНР с таблицей ЧУКРа типа...1. штольня-1, 2.штольня-2, 3.штольня-3... и финалом Кубка Украины штольня-1 - штольня-2... А про сборную Украины в ближайшие год-два вообще окончательно забудите - ведь нельзя все это браузильское... натурализовать и вообще - если убийцу Брагина не посадите за все его преступления,будет гадить до смерти - во всем -в политике, футболе, где угодно...
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    dknedounbas
    online
      dknedounbas, 11.05.2017 12:43
    0
    Владимир Коробко, 11.05.2017 12:39
    jekavayp, 11.05.2017 12:29
    reignofshakhtar, 11.05.2017 12:24 Та пішов ти! Чи усі вболювальники динамо такі ж неадекватні? А 16 клубів в Україні нема! Поля Полтави та стадіон Вереса тобі у дупу! Черкассы, Мариуполь, Гелиос ,Десна, Верес, Оболонь, - это так на вскидку... Не,безусловно, учитывая что вы хотите играть на шолковых полях, утоптаных девственницами - то вам и Олимпийский не подойдет...
    Во всех перечисленных клубах АБСОЛЮТНО нормальная инфраструктура. Не надо бла-бла-бла

    Одними футбольными полями в вышке не проскочишь,кроме полей нужна инфраструктура клуба-во всех перечисленных она близка к 0.
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