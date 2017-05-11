Святослав СИРОТА: Что выгодно Шахтеру - невыгодно украинскому футболу

Бывший президент ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал последние новости, связанные со «Сталью» и «Шахтером».

— «Шахтер» сделал много для триумфа, но при этом нанес вред украинскому футболу. Приведу пример: на этой неделе Ринат Ахметов завладел предприятием, которое спонсирует «Сталь» из Каменского. Это хорошо для «Шахтера», но плохо для нашего футбола. В такой ситуации сто́ит принять законы, которые бы сделали невозможным влияние одного президента клуба на другой. Но у нас не хотят развивать футбол.

Когда-то «Шахтер» в Кубке Украины сыграл в Плисках, и это вызвало настоящий бум. А потом решили, что грандам не подобает играть с «колхозниками», и изменили формат Кубка. Кому это выгодно? «Шахтеру». Кому невыгодно — украинскому футболу. В ближайшие годы «Шахтер» будет огромное финансовое преимущество над всеми соперниками, в том числе и над «Динамо». Хорошо дела будут идти и у других клубов, которые находятся в орбите президента донецкого клуба, таких как «Заря», «Мариуполь», «Сталь». Могу предположить, что в следующем сезоне они будут бороться за еврокубки.