Святослав СИРОТА: Что выгодно Шахтеру - невыгодно украинскому футболу

Бывший президент ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал последние новости, связанные со «Сталью» и «Шахтером».
— «Шахтер» сделал много для триумфа, но при этом нанес вред украинскому футболу. Приведу пример: на этой неделе Ринат Ахметов завладел предприятием, которое спонсирует «Сталь» из Каменского. Это хорошо для «Шахтера», но плохо для нашего футбола. В такой ситуации сто́ит принять законы, которые бы сделали невозможным влияние одного президента клуба на другой. Но у нас не хотят развивать футбол.
Когда-то «Шахтер» в Кубке Украины сыграл в Плисках, и это вызвало настоящий бум. А потом решили, что грандам не подобает играть с «колхозниками», и изменили формат Кубка. Кому это выгодно? «Шахтеру». Кому невыгодно — украинскому футболу. В ближайшие годы «Шахтер» будет огромное финансовое преимущество над всеми соперниками, в том числе и над «Динамо». Хорошо дела будут идти и у других клубов, которые находятся в орбите президента донецкого клуба, таких как «Заря», «Мариуполь», «Сталь». Могу предположить, что в следующем сезоне они будут бороться за еврокубки.
Источник — Експрес
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У нас только у одного олигарха растет благосостояние, все остальные продолжают падение.
У нас только у одного олигарха растет благосостояние, все остальные продолжают падение.
У нас только у одного олигарха растет благосостояние, все остальные продолжают падение.
Палкин выходи, мы тебя узнали
Черкассы, Мариуполь, Гелиос ,Десна, Верес, Оболонь, - это так на вскидку...
Не,безусловно, учитывая что вы хотите играть на шолковых полях, утоптаных девственницами - то вам и Олимпийский не подойдет...
Та пішов ти! Чи усі вболювальники динамо такі ж неадекватні? А 16 клубів в Україні нема! Поля Полтави та стадіон Вереса тобі у дупу!
Черкассы, Мариуполь, Гелиос ,Десна, Верес, Оболонь, - это так на вскидку... Не,безусловно, учитывая что вы хотите играть на шолковых полях, утоптаных девственницами - то вам и Олимпийский не подойдет...
reignofshakhtar, 11.05.2017 12:24 Та пішов ти! Чи усі вболювальники динамо такі ж неадекватні? А 16 клубів в Україні нема! Поля Полтави та стадіон Вереса тобі у дупу! Черкассы, Мариуполь, Гелиос ,Десна, Верес, Оболонь, - это так на вскидку... Не,безусловно, учитывая что вы хотите играть на шолковых полях, утоптаных девственницами - то вам и Олимпийский не подойдет...
Во всех перечисленных клубах АБСОЛЮТНО нормальная инфраструктура. Не надо бла-бла-бла
Одними футбольными полями в вышке не проскочишь,кроме полей нужна инфраструктура клуба-во всех перечисленных она близка к 0.
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