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Юрий СЕМИН: «Суркис всегда дарил часы высокого уровня»

Бывший наставник «Динамо» рассказал о своих памятных подарках

  • 11.05.2017 11:19
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  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Юрий Семин
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Юрий Семин

Экс-тренер киевского «Динамо» Юрий Семин, ныне возглавляющий московский «Локомотив», в четверг отмечает 70-летие.

- Из подарков на дни рождения что выделите?
- Ха, знаете, в киевском «Динамо» президент клуба Игорь Суркис всегда дарил часы. Высокого уровня, так скажем. Но если результаты были хорошими, становились чемпионами – то очень дорогие. А если играли похуже – то уже немного подешевле… Кстати, до сих пор все их ношу.

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