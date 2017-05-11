Юрий СЕМИН: «Суркис всегда дарил часы высокого уровня»

Экс-тренер киевского «Динамо» Юрий Семин, ныне возглавляющий московский «Локомотив», в четверг отмечает 70-летие.
- Из подарков на дни рождения что выделите?
- Ха, знаете, в киевском «Динамо» президент клуба Игорь Суркис всегда дарил часы. Высокого уровня, так скажем. Но если результаты были хорошими, становились чемпионами – то очень дорогие. А если играли похуже – то уже немного подешевле… Кстати, до сих пор все их ношу.
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