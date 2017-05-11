Радомир АНТИЧ: «Ювентус - главный фаворит финала»

Бывший главный тренер «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич высказал свои мысли в отношении предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».
- Команда, пропускающая в 11 матчах лишь два гола и удерживающая свои ворота на замке в двух играх с «Барселоной», является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. «Ювентус» — сбалансированная команда во всех аспектах игры, и это её лучшее оружие.
Источник — Sport.ua
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