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Радомир АНТИЧ: «Ювентус - главный фаворит финала»

Экс-наставник «Барселоны» - о предстоящем финале Лиги чемпионов

  • 11.05.2017 11:15
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Радомир АНТИЧ: «Ювентус - главный фаворит финала»
Бывший главный тренер «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич высказал свои мысли в отношении предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».
 
- Команда, пропускающая в 11 матчах лишь два гола и удерживающая свои ворота на замке в двух играх с «Барселоной», является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. «Ювентус» — сбалансированная команда во всех аспектах игры, и это её лучшее оружие.
 

Источник — Sport.ua

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