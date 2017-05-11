Иван ОРДЕЦ: «В Шахтере играл и полузащитником, и даже вратарем»

Центральный защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал, что в его футбольной карьере приходилось играть и в полузащите, и даже голкипером.

— Ты сейчас являешься лучшим бомбардиром «Шахтера» среди защитников. Откуда такая прыть?

— Трудно сказать. Наверное, это благодаря тому, что я часто остаюсь с ребятами после тренировок, и мы отрабатываем завершение атак в игровых ситуациях и при стандартных положениях.

Конечно, не могу в связи с этим не вспомнить Николая Петровича Павлова, при котором я дебютировал в Премьер-лиге в составе «Ильичевца». Помню, в марте 2013-го мы обыграли запорожский «Металлург» — 1:0.

— При Павлове ты прошел, как говорится, курс молодого бойца.

— Совершенно верно. Причем Николай Петрович всегда помогал молодым игрокам. Этот специалист является хорошим психологом. Он мне часто говорил, что карьера футболиста не так длинна, как кажется, поэтому нужно работать до седьмого пота — только тогда можно достичь больших высот, а погулять можно и после. Эти слова я всегда несу с собой.

Вспоминается и история, как в матче» Ильичевца» против «Черноморца» я начал обыгрывать соперника в собственной штрафной, за что команда поплатилась, пропустив мяч. Потом, когда я пришел на беседу с Николаем Петровичем, он дал мне книгу Валерия Лобановского, в одной из частей которой объяснялось, как защитник должен играть в своей штрафной. Этот урок также навсегда остался у меня в памяти…

А еще этот специалист является великолепным мотиватором. Иногда, конечно, не обходилось без повышения тона, но это футболистам даже помогало (улыбается).

— А вообще на протяжении карьеры ты всегда выступал на позиции центрального защитника?

— Один сезон лет в 15 провел в роли опорного хава, а однажды в соревнованиях ДЮФЛ даже отыграл в воротах.

— Полный матч?

— Да. Один вратарь сломал руку, а у второго в день игры заклинило шею. На установке услышал, что в роли голкипера придется выступить мне. Поначалу был немного ошарашен, но потом ничего, привык (улыбается). Пропустил один гол, но на результат это не повлияло, Шахтер выиграл, если не ошибаюсь, — 5:1.