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ОФІЦІЙНО: Роман Монарьов – головний тренер Зірки

Спеціаліст позбавився від префікса «в.о.»

  • 11.05.2017 10:58
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ФК Ворскла. Роман Монарев
© ФК Ворскла. Роман Монарев

Відсьогодні наставник «Зірки» Роман Монарьов позбавлений приставки «виконуючий обов’язки». Відтепер він є головним тренером першої команди кропивницької «Зірки». Відповідний контракт був підписаний 11 травня.

Роман Монарьов очолив команду в листопаді 2016 року. Під його керівництвом кропивничани провели 14 матчів. У них «Зірка» здобула п’ять перемог, чотири рази зіграла внічию та п’ять раз зазнала поразок. Різниця м’ячів у цих поєдинках 15-15=0.

Источник — ФК Звезда

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