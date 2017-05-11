ОФІЦІЙНО: Роман Монарьов – головний тренер Зірки

Відсьогодні наставник «Зірки» Роман Монарьов позбавлений приставки «виконуючий обов’язки». Відтепер він є головним тренером першої команди кропивницької «Зірки». Відповідний контракт був підписаний 11 травня.



Роман Монарьов очолив команду в листопаді 2016 року. Під його керівництвом кропивничани провели 14 матчів. У них «Зірка» здобула п’ять перемог, чотири рази зіграла внічию та п’ять раз зазнала поразок. Різниця м’ячів у цих поєдинках 15-15=0.