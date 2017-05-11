Никита КАМЕНЮКА: «Все срослось, но нужно набирать кондиции»

Капитан «Зари» Никита Каменюка дал своё первое интервью после возвращения в общую группу.

- Чувствую себя отлично. У меня исключительно положительные эмоции. Очень рад, что вернулся. Впереди работы ещё очень много, но спасибо всем ребятам, которые поддержали меня на моей первой, после возвращения, тренировке. Было приятно вернуться и чувствовать себя частью семьи.

- У тебя был разрыв передней крестообразной связки, повреждён мениск…

- Всё уже срослось. Хорошо, что всё нормально. Но впереди, как я уже сказал, много работы. Нужно набирать кондиции. Всё нужно делать постепенно. Мы никуда не торопимся, так как здоровье – это самое главное. Тренерский штаб меня поддерживает. В некоторых упражнениях принимаю участие, в некоторых ещё нет. Свои нюансы есть. Я уже начал и буду продолжать работать в общей группе. Когда наберу полные кондиции, а тренерский штаб увидит, что я готов, и я буду сам это чувствовать, то выйду на поле. Может быть, это будет уже в матче с «Александрией».

- Наверняка, возвращение в общую группу – это глоток свежего воздуха для тебя?

- Когда ты работаешь и видишь плоды своей работы, то это конечно вдохновляет. И я полностью ощутил это после первой тренировки в общей группе.

- Ты сказал, что в матче с «Александрией» уже можешь появиться на поле. Это было сказано с долей шутки или всё же есть шанс увидеть тебя на поле в этой игре?

- Вероятность есть всегда. Нужно работать и двигаться. Всё возможно. Будем все вместе смотреть и принимать решение.