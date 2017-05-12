Сталь, не особо перетруждая себя, увозит из Луцка три очка

За несколько часов до начала матча в Луцке официальный сайт Премьер-лиги обнародовал информацию о снятии шести очков с «Волыни». Их и так у луцкой команды было немного – всего 13, ну, а когда стало 7, даже теоретические шансы уйти из зоны вылета для «Волыни» испарились. Наверняка не лучшее настроение хозяев должно было сыграть на руку «сталеварам», которые ввязались в серьезную борьбу с «Ворсклой» за итоговое седьмое место.

За «Сталью» было начало матча, когда гости в течение двух минут выполнили два угловых, но без всякой угрозы воротам Недилько. И в дальнейшем подопечные Кучука редко расставались с мячом, но это касалось тех отрезков времени, когда кожаный снаряд можно было контролировать на своей половине поля. Когда же гости пытались приблизиться к штрафной лучан, начинались трудности, и достаточно серьезные.

Минуты после 15-й игра перешла в неспешное, размеренное русло, когда мяч редко покидал район центральной линии. Однако вскоре «Сталь» нашла возможность нанести результативный удар. Васин на правом фланге подобрал мяч, приблизился к штрафной, после чего прострелил в район 11-тиметровой отметки, откуда набежавший Дебелко вколотил мяч в угол ворот.

Не самое приятное начало для команды Виталия Кварцяного, и своё недовольство ходом событий на поле наставник «Волыни» выразил тем, что убрал с поля одного из своих «любимых» футболистов Рэдвана Мемешева, выпустив на поле Андрея Ляшенко.

Тем временем, «Сталь» уже поймала атакующую волну, и оборона хозяев с трудом её сдерживала. На 25-й минуте Дебелко сбили перед самой линией штрафной, и Васин прямым ударом едва не увеличил преимущество гостей в счете, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. В следующей атаке «Стали» Логинов в подкате едва не огорчил своего голкипера, но обошлось – мяч рядом со стойкой выкатился на угловой.

Ко всем игровым проблемам «Волыни» добавились еще и две желтые карточки для центральных защитников Логинова и Горопевшека. Лучане, действительно, порой действовали очень жестко против соперника, и до перерыва у «Стали» не доиграл Дебелко, получивший удар по ноге. Место автора забитого мяча занял Карикари, но до конца тайма главным антигероем стал Логинов. Срезав в районе центральной линии Васина, защитник «Волыни» увидел перед собой законную вторую желтую карточку, а вслед за нею и красную.

Второй тайм начался позднее положенного времени, поскольку лучане около 20-ти минут не появлялись из раздевалки. В перерыве шла воспитательная работа? Так ли это, должен был показать второй тайм, а для начала, хотя бы его стартовые минуты.

Имея «плюс 1» в счете и на одного игрока больше на поле, «сталевары» не выказали желания немедленно добить соперника вторым забитым мячом. Гости совсем уж вальяжно действовали на поле, постоянно нагружая мячами Карикари, но тот за мяч практически не цеплялся.

Чтобы хотя бы как-то оживить своих футболистов, Леонид Кучук на экваторе второго тайма бросил на поле Боя Деула, который явно изголодался по игре, что было заметно, когда он еще в первом тайме рвался заменить травмировавшегося Дебелко.

Деул, надо отдать ему должное, очень активно вошел игру, старясь успевать везде, но когда ему предоставился шанс поразить ворота Недилько, упустил его. После углового Бандура развернул контратаку гостей, и Деул выходил практически один на один с голкипером «Волыни». Однако быстрого решения нидерландец не принял, что позволило Шаповалу в подкате выбить мяч на угловой.

Почувствовав, что «Сталь» играет без должной концентрации, хозяева ближе к концу основного времени прибавили, и у ворот Бандуры стало интересно. Для начала Шаповал ударом с линии штрафной мог поразить ворота, но промахнулся. А через пару минут гости сами «наварили» у своей штрафной, что позволило Петрову вывести Герасимюка на удар, и быть бы голу, но Каленчук на линии вратарской успел помочь Бандуре сохранить ворота в неприкосновенности.

Чтобы не подвергать себя риску в дальнейшем, гости решили перевести игру на половину «Волыни» и там контролировать мяч, убивая время. Уже в компенсированное время Карикари мог забивать «контрольный» мяч, но из пределов вратарской умудрился пробить выше ворот.

0:1 – результат, который полностью удовлетворил гостей, хотя у их главного тренера Леонида Кучука обязательно будут претензии к футболистам по качеству игру. Тем не менее, «Сталь» возглавила ту часть турнирной таблицы, где собраны команды в нижней шестерке.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



«Волынь» – «Сталь» – 0:1 (0:1)

«Волынь»: Виталий Недилько, Юрий Тетеренко (Дмитрий Задерецкий, '88), Миха Горопевшек, Роман Никитюк, Сергей Логинов, Анатолий Диденко (Александр Чепелюк, '60), Рэдван Мемешев (Андрей Ляшенко, '21), Владислав Шаповал, Олег Герасимюк, Юрий Романюк, Сергей Петров

«Сталь»: Александр Бандура, Антон Кравченко, Милош Стаменкович, Артем Шабанов (Николай Ищенко, '72), Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Максим Каленчук, Роман Карасюк, Эдгар Малакян (Бой Деул, '63), Денис Васин, Роман Дебелко (Кваме Карикари, '39)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Роман Дебелко, 18. Роман Дебелко, 18.

Сергей Логинов, 24. Миха Горопевшек, 35. Александр Чепелюк, 71. Юрий Тетеренко, 87. - Максим Каленчук, 43. Артем Шабанов, 47. Милош Стаменкович, 60. Николай Ищенко, 94.. Сергей Логинов, 24. Миха Горопевшек, 35. Александр Чепелюк, 71. Юрий Тетеренко, 87.- Максим Каленчук, 43. Артем Шабанов, 47. Милош Стаменкович, 60. Николай Ищенко, 94..

Сергей Логинов, 44. Сергей Логинов, 44.

Удары (в створ): 5 (2) – 9 (3).

Угловые: 5 – 10.

Офсайды: 0 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.