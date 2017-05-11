Олега Кононова сватают в Кайрат

Бывший главный тренер «Карпат» Олег Кононов получил приглашение от «Кайрата».
Сообщается, что 51-летний специалист – один из кандидатов на пост главного тренера клуба из Алматы в случае отставки Кахабера Цхададзе.
После 12 матчей «Кайрат» занимает в чемпионате Казахстана 4-е место.
Источник — Sports.ru
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