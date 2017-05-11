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Біля стадіону Динамо відбудеться мітинг пам'яті Лобановського

13 травня виповниться 15 років із дня смерті Валерія Васильовича...

  • 11.05.2017 10:30
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Біля стадіону Динамо відбудеться мітинг пам'яті Лобановського
Пам'ять про геніального та легендарного Валерія Лобановського не помре ніколи.
 
Щороку 13 травня на Байкове кладовище в Києві та до пам'ятника на стадіон «Динамо» приходять родичі та друзі, футболісти нашого клубу різних поколінь, колеги та однодумці, учні та просто шанувальники таланту видатного Метра. 
 
Цієї суботи о 12:00 біля пам'ятника Валерію Лобановському, який встановлено біля входу на стадіон «Динамо», відбудеться мітинг пам'яті великого тренера.
 

Источник — Динамомания

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