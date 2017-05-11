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Петер БОС: «Наша задача – и забить, и не пропустить»

Главный тренер «Аякса» поделился ожиданиями от поединка с «Лионом»

  • 11.05.2017 10:22
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ФК Аякс. Петер Бос
© ФК Аякс. Петер Бос

Наставник «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы против «Лиона».

«Не хочу выбирать, что лучше: забить самим или не пропустить. Наша задача – и забить, и не пропустить. У нас молодая команда, но это наш 18-й еврокубковый матч в сезоне, так что опыт уже есть.

Нам нужно научиться играть на выезде при фанатичных болельщиках, таких как, например, у «Шальке» [«Аякс» уступал 0:2, но добился успеха в дополнительное время]. Есть разница, когда 60 тысяч болельщиков поддерживают тебя и когда освистывают. Но если они все же против тебя, нужно использовать это как дополнительную мотивацию», – сказал Бос перед матчем.

В первой игре 1/2 финала Лиги Европы «Аякс» разгромил «Лион» со счетом 4:1.

Источник — УЕФА

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