СЕМИН: Победа с Динамо над МанСити – один из главных матчей в карьере

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которому в четверг 11 мая исполняется 70 лет, назвал три главных матча в своей тренерской карьере.
«Таких матчей много. Но если уж выделять, то, наверное, это золотой матч с ЦСКА («Локомотив» выиграл со счетом 1:0, игра состоялась 21 ноября 2002 года), победа с киевским «Динамо» над «Манчестер Сити» в Лиге Европы (2:0, 10 марта 2011 года). Ну, а третий — это победа «Локомотива» над «Интером» в Лиге чемпионов (3:0, 21 октября 2003 года). Эти матчи запомнились, прежде всего, хорошей игрой команд, которые я тренировал».
Источник — ТАСС
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