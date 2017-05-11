Брюно ЖЕНЕЗЬО: «Лион еще может выйти в финал»

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо поделился ожиданиями от ответного матча с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы были подавлены после первого матча, но это только половина противостояния, и мы все еще можем выйти в финал. Мы много говорили друг с другом, а теперь должны показать на что способны. Мы умеем забивать много голов на своем стадионе. Мы действительно верим в себя.

Возвращение Александра Ляказетта многое меняет. Соперники будут вынуждены уделять ему много внимания, а он может забить в любой момент. Впрочем, ему потребуется помощь всех партнеров. «Аякс» - молодая команда, которая может быть нестабильной. Мы должны сохранять спокойствие и, что очень важно, хорошо обороняться. Надеюсь на хорошую игру», – отметил Женезьо.

В первом матче «Аякс» разбил «Лион» со счетом 4:1.