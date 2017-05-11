Виктор МОЗЕС: «Конте дал мне возможность проявить себя»

Виктор Мозес поблагодарил Антонио Конте за то, что тот предоставил ему возможность проявить себя и помогает развиваться и прогрессировать на позиции правого винг-бека.

Последние 3 сезона Мозес выступал на правах аренды за другие клубы, но сумел завоевать постоянное место в основе команды Антонио Конте, которая находится в одной победе от завоевания чемпионского титула АПЛ.

С момента выездного матча с «Халлом», когда Мозес вышел в основном составе на позиции правого винг-бэка, футболист отыграл практически все матчи в составе «Челси» в АПЛ, пропустив из-за травмы всего две встречи.

«Я всегда верил в свои способности, – говорит Мозес. – Я всегда ощущал, что у меня есть способности для того, чтобы выступать за топ-клуб уровня «Челси». И я это доказал. В команду пришёл новый тренер, который каждому дал возможность проявить себя. Он предоставил мне возможность, и я не оглядывался назад. Прямо сейчас я получаю удовольствие от своей игры и просто хочу, чтобы это продолжалось до конца сезона».

«Он не сказал мне ничего, он просто поставил меня на эту позицию, – отвечает Мозес на вопрос о том, каковы были его ощущения, когда его поставили на позицию правого винг-бэка. – После этого тренер продолжал подбадривать меня и объяснял мне принципы игры на этой позиции, по большей части на тренировках. Он постоянно разговаривал со мной об этом, чтобы я улучшал свою игру, и я все это перенимал».

«Это новая позиция, и он предоставил мне возможность проявить себя. Знаю, что никогда не играл на этой позиции ранее, но получаю удовольствие от игры там. Я просто хочу продолжать усердно работать».

«Если честно, я просто хочу играть в футбол, не важно на какой позиции, я просто хочу помогать команде. Я вышел в стартовом составе в игре с «Халлом», я получил большое удовольствие от игры и после этого продолжал смотреть видео, чтобы убедиться, что нахожусь в правильной позиции».

«Это важная позиция, для выступления на которой требуется серьёзная выносливость. Это большая ответственность, потому что это не та позиция, на которой можно часто терять мяч. Необходимо быть сконцентрированным каждую минуту. Я должен быть уверен, что помогаю своим партнерам при подключении в атаку и при игре в обороне».

«Я много учился при игре в обороне, тренер разъяснял мне принципы игры на тренировках, и я все усвоил. Поскольку я сам являюсь вингером, то, когда играю против вингера, я понимаю, что он будет делать до того момента, как постарается меня обыграть, поэтому в этом плане мне намного проще».

«Тренер знает, что я хорош в атаке, но мне нужно прибавлять при игре в обороне, и тренер очень усердно работает со мной на тренировках, чтобы я соответствовал требованиям к игре на этой позиции».