Реал на пороге выдающегося рекорда

Чтобы первым достичь отметки в 500 голов в Лиге чемпионов УЕФА, «Реалу» осталось забить всего один мяч.
Из 58 команд, с которыми «Реал» встречался в Лиге чемпионов, он не забивал только одной. В первом матче 1/8 финала ЛЧ-2005/06 мадридцы потерпели минимальное поражение от «Арсенала» на «Сантьяго Бернабеу», а затем сыграли по нулям в Лондоне.
Сделав хет-трик в первом полуфинальном матче с «Атлетико» (3:0), Криштиану Роналду довел количество голов за «Реал» в Лиге чемпионов до 88. Таким образом, в активе форварда 17,6% от всех мячей мадридцев в этом турнире. Всего же на его счету 103 гола в престижнейшем еврокубке - только 22 клубам удалось забить больше, чем забил один португалец!
Самые результативные клубы за всю историю Лиги чемпионов*
499: «Реал»
459: «Барселона»
415: «Бавария»
350: «Манчестер Юнайтед»
281: «Арсенал»
263: «Ювентус»
249: «Челси»
231: «Милан»
218: «Порту»
187: «Лион»
Кому «Реал» забивал чаще всего?
30: «Бавария»
20: «Аякс», «Галатасарай»
19: «Рома»
18: «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос»
17: «Порту»
15: «Байер», «Динамо» Киев
14: «Шальке», «Лион», «Русенборг»
*Без учета квалификации
Источник — УЕФА
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