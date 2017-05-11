Реал на пороге выдающегося рекорда

Чтобы первым достичь отметки в 500 голов в Лиге чемпионов УЕФА, «Реалу» осталось забить всего один мяч.

Из 58 команд, с которыми «Реал» встречался в Лиге чемпионов, он не забивал только одной. В первом матче 1/8 финала ЛЧ-2005/06 мадридцы потерпели минимальное поражение от «Арсенала» на «Сантьяго Бернабеу», а затем сыграли по нулям в Лондоне.

Сделав хет-трик в первом полуфинальном матче с «Атлетико» (3:0), Криштиану Роналду довел количество голов за «Реал» в Лиге чемпионов до 88. Таким образом, в активе форварда 17,6% от всех мячей мадридцев в этом турнире. Всего же на его счету 103 гола в престижнейшем еврокубке - только 22 клубам удалось забить больше, чем забил один португалец!

Самые результативные клубы за всю историю Лиги чемпионов*

499: «Реал»

459: «Барселона»

415: «Бавария»

350: «Манчестер Юнайтед»

281: «Арсенал»

263: «Ювентус»

249: «Челси»

231: «Милан»

218: «Порту»

187: «Лион»

Кому «Реал» забивал чаще всего?

30: «Бавария»

20: «Аякс», «Галатасарай»

19: «Рома»

18: «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос»

17: «Порту»

15: «Байер», «Динамо» Киев

14: «Шальке», «Лион», «Русенборг»

*Без учета квалификации