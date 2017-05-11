Эдуардо БЕРИЦЦО: «С МЮ нам придется тяжело»

Наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Я ожидаю, что «Юнайтед» выйдет на поле и будет играть на победу. Нам придется тяжело. «МЮ» - команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день за днем. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», – считает Бериццо.

В первом поединке «Сельта» уступила «МЮ» со счетом 0:1.