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Эдуардо БЕРИЦЦО: «С МЮ нам придется тяжело»

Главный тренер «Сельты» ждет непростого матча с «красными дьяволами»

  • 11.05.2017 08:30
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ФК Сельта. Эдуардо Бериццо
© ФК Сельта. Эдуардо Бериццо

Наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Я ожидаю, что «Юнайтед» выйдет на поле и будет играть на победу. Нам придется тяжело. «МЮ» - команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день за днем. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», – считает Бериццо.

В первом поединке «Сельта» уступила «МЮ» со счетом 0:1.

Источник — УЕФА

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