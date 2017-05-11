Арсенал победил Саутгемптон и отбросил МЮ на шестое место

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Реал на пороге выдающегося рекорда 09:30 — Homeiyes Динамо Киев хоть в каком то рейтинге в первых строчках)

Едем с нами в Исландию на футбол, ледники и гейзеры! 09:25 — sedi1989 ну вообще еще не наступил, но я так понимаю вам пох, вам лишь бы пописдеть...вы наверное хотели в...