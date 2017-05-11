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Арсенал победил Саутгемптон и отбросил МЮ на шестое место

«Канониры» взяли три очка в перенесенном матче 26-го тура АПЛ

  • 11.05.2017 08:21
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Метки
ФК Арсенал Лондон
© ФК Арсенал Лондон

Чемпионат Англии. 26-й тур. Перенесенный матч

«Саутгемптон» – «Арсенал» – 0:2
Голы: Санчес, 60, Жиру, 83

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Буфаль, 70), Тадич (Родригес, 80), Редмонд (Лонг, 70), Габбьядини.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Рэмзи, Джака, Гиббс, Озил (Коклен, 89), Санчес, Уэлбек (Жиру, 80).
Предупреждения: Уорд-Проуз (44), Озил (73), Бельерин (90)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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