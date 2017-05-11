ГАБИ: «Мы сделали все, что могли. Я горжусь всеми»

Капитан «Атлетико» Габи прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после победы над «Реалом» (2:1). В первом матче полуфинала «Атлетико» уступил «сливочным» со счетом 0:3.

«Сделали все, что могли. Мы блестяще сыграли в первом тайме. Шедевральный проход Бензема отдалил нас от нашей мечты, но мы не прекращали бороться. Я горжусь всеми», – сказал Габи после матча.