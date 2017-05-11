Диего СИМЕОНЕ: «Я счастлив и горд. Мы верили, что сможем отыграться»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Несмотря на то, что в ответном матче полуфинала «матрасники» победили «Реал» со счетом 2:1, поражение 0:3 в первом матче оставило «Атлетико» за бортом турнира.

«Мы отдали все силы, как и в предыдущие годы. Сезоны идут, но игроки продолжают расти. Я просыпаюсь каждый день и планирую наши матчи - это придает мне мотивации. Сегодня нам противостоял действующий чемпион. Сделаем правильные выводы и будем прибавлять.

Я счастлив и горд. Сегодня мы показали, что представляет из себя наша команда. Мы сражались, мы идем на третьем месте в Испании, дважды выходили в финал Лиги чемпионов. На прошлой неделе результат получился ужасным, но мы верили, что сможем отыграться.

Первые 30-35 минут наши болельщики запомнят надолго. Затем соперники воспользовались нашей ошибкой в обороне и забили гол, такое случается. Сегодняшняя магия «Висенте Кальдерон» останется со мной надолго.

Я говорю, что чувствую, и сегодня я горжусь. Мы находимся в высших эшелонах европейского футбола, для клуба это, безусловно, успех. Мы выиграли Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Испании. За это время мы здорово прибавили, но нужно сделать еще несколько шагов вперед.

Первые 25 минут отняли у нас много сил. Было сложно продолжать в том же темпе. Нам противостояла замечательная команда. «Реал» забил после первой же нашей ошибки. Бензема сотворил чудо. И все же первый тайм в нашем исполнении был великолепным.

У наших игроков большие сердца. Сегодня они отдали себя целиком. Мы должны клонировать их. Сегодня важный день - мы вылетели из турнира, но не проиграли. Это поможет нам стать сильнее.

Я не согласен, что мы недостаточно старались неделю назад. Мы просто были недостаточно хороши на «Бернабеу». Наша команда зависит от коллективных действий, «Реал» - от индивидуальных. А отдельные игроки иногда могут выдавать свои лучшие матчи. Сегодня наша команда играла очень хорошо, мы были близки к невероятному результату.

Мы можем передавать эмоции. Эти болельщики будут и на новом стадионе. Страсть людей невозможно изменить. Сегодня наш дом - «Кальдерон», завтра - «Метрополитано», – заявил Симеоне.