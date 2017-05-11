Зинедин ЗИДАН: «Бензема не смог ответить, как ему удался такой момент»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Несмотря на то, что «сливочные» уступили «Атлетико» со счетом 1:2, победа 3:0 в первом матче полуфинала позволила «Реалу» достичь нужного результата.

«Знал, что нам придется несладко в первые 25 минут. «Атлетико» забил два гола. Но затем мы обрели себя и забили потрясающий мяч. Я спросил у Бензема, как ему удалось создать этот момент, но даже он не смог ответить. После перерыва мы заиграли еще лучше. Рады, что вышли в финал. Я очень горжусь своими игроками. До финала длинный путь, и пройти его непросто. Мои поздравления ребятам.

Матч с «Ювентусом» будет особенным для меня. «Юве» сыграл важную роль в моей игровой карьере. Этот клуб дал мне все. Но сейчас я тренирую «Реал», клуб всей своей жизни. Это будет прекрасный финал.

«Атлетико» сильно начал. Соперник превосходно играл в первые минуты. Мы могли лучше сыграть в эпизоде с первым пропущенным мячом, но это футбол. Благодаря терпению мы нашли свою игру. В целом, мы были лучше. Иско блестяще действовал между линиями и принес много пользы. Хорош был и Бензема.

«Ювентус» не случайно дошел до финала. Туринцы заслуженно прошли этот сложный путь, как и мы. Второй финал кряду - это результат нашего труда. Впереди у нас три важных матча в чемпионате. Потом будет время подумать о финале. Сегодня я счастлив и горжусь всеми.

Бэйл сейчас восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он поможет команде хотя бы в одном из трех оставшихся матчей в чемпионате. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на поле.

Модрич фантастический футболист. Он очень хладнокровно играет с мячом. Сегодня его опыт сыграл важную роль. Иско, Кроос, все проявили себя с лучшей стороны. Все внесли вклад в этот успех», – сказал Зидан после матча.