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Жозе МОУРИНЬО: «В коллекции МЮ не хватает только этого еврокубка»

Наставник «красных дьяволов» намерен выйти в финал Лиги Европы

  • 11.05.2017 07:31
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abs-cbn.com. Жозе Моуриньо
© abs-cbn.com. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».

«Для любого клуба трофеи очень важны, равно как выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей. Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть», – отметил Моуриньо.

В первом матче «МЮ» одолел «Сельту» со счетом 1:0.

Источник — УЕФА

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