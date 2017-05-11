Жозе МОУРИНЬО: «В коллекции МЮ не хватает только этого еврокубка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».
«Для любого клуба трофеи очень важны, равно как выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей. Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть», – отметил Моуриньо.
В первом матче «МЮ» одолел «Сельту» со счетом 1:0.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.