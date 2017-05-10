Атлетико обыграл Реал, но в финал идет Королевский клуб

Матч между двумя мадридскими командами стал историческим для стадиона. Легендарный «Висенте Кальдерон» последний раз в своей истории принимал еврокубковый поединок. Первое мадридское дерби состоялось тут 16 апреля 1967-го («Атлетико» и «Реал» тогда, к слову, сыграли вничью, 2:2). И вот спустя полвека эти же команды сошлись тут в полуфинале Лиги чемпионов. Так что хотя исход двухматчевого противостояния клубов «читался», то вот вопрос о победителе данной конкретной встречи явного ответа не имел.

С первых же минут поединок подтвердил статус «дерби» и «полуфинала ЛЧ». К 6-й минуте команды заработали по желтой карточке. К 20-й в сумме нанесли 9 ударов и подали по три угловых. И при этом «Атлетико» сумел забить дважды к 16-й! «Матрасники» предложили сумасшедший темп и показали неимоверную заряженность на борьбу. Счет открыл Сауль Ньигес, который после подачи Хорхе Коке с угла поля выпрыгнул выше всех и с линии вратарской пробил головой. Кейлор Навас сумел достать мяч, но и только — 1:0. Спустя пару минут в штрафную «сливочных» ворвался Фернандо Торрес и грамотно наткнулся на ногу Рафаэля Варана. Повод назначить 11-метровый у обслуживавшего поединок турецкого арбитра Джюнейта Чакыра был, и он им воспользовался. Приговор исполнял Антуан Гризманн. Удар получился не совсем удачным, и снова Навас коснулся мяча, однако парировать не сумел — 2:0.

А после этого то ли «матрасники» испугались собственной смелости, то ли, выполняя указание тренера, сознательно отошли назад. Но и «Реал» отодвинул игру от своих ворот. Игра разбилась на множество стычек, трижды Чакыр доставал «горчичники» (все три раза, к слову — за неспортивное поведение, то бишь споры с арбитром). Казалось, хозяева дотерпят до перерыва и, отдохнув, попробуют дожать «Реал». Однако в конце тайма свое слово сказал Карим Бензема. Он ворвался в штрафную, прошел по линии ворот, обыграв троих защитников, и выкатил мяч под удар. С выстрелом Тони Крооcа вратарь хозяев Ян Облак справился, а вот с добиванием Иско с полутора метров — нет. «Гол в раздевалку», собственно, стал финальным в этом противостоянии. Во всех смыслах: это был последний гол в дуэли, последний в еврокубковом поединке на этой арене — и вывел «сливочных» в финал Лиги чемпионов.

Поскольку на вторую половины игры команды вышли, четко осознавая, что всё решено. Накала, как до 42-й минуты, не было и в помине. «Реал» владел мячом, но активно вперед не шел. «Атлетико» пытался прессинговать и играть на контратаках, однако было понятно — три гола подопечные Зинедина Зидана не пропустят. Минуты шли, и, по большому счету, команды доигрывали поединок. Диего Симеоне попытался усилить игру заменами, но кроме двух подряд ударов в середине тайма, которые отбил Навас, «Атлетико» ничего острого так и не сумел создать. Зато Криштиану Роналду забил, правда, из офсайда. Кстати, этот гол мог стать 500-м для «Реала» в Лиге чемпионов. Приберегли «юбилейный мяч» специально для финала с «Ювентусом» и Джиджи Буффона?

А за пару минут до окончания основного времени на Мадрид обрушился ливень. Возможно, это было прощание с «Висенте Кальдероном». Или сожаление, что четвертый раз подряд в плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» остановлен всё тем же «Реалом»...



«Атлетико Мадрид» - «Реал Мадрид» - 2:1

Сауль Ньигес, 12, Антуан Гризманн, 16, с пенальти - Иско, 42.

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак, Диего Годин, Стефан Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль Ньигес, Хосе Хименес (Томас Тейе, '57), Антуан Гризманн, Хорхе Коке (Анхель Корреа, '76), Фернандо Торрес (Кевин Гамейро, '56), Янник Феррейра-Карраско.

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич, Каземиро (Лукас Васкес, '77), Карим Бензема (Марко Асенсио, '76), Тони Крооc, Иско (Альваро Мората, '88), Криштиану Роналду.

Стефан Савич, 6. Диего Годин, 34. Габи, 37. Анхель Корреа, 85. - Данило Да Сильва, 4. Серхио Рамос, 34.