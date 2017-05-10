УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении Монако и Ювентуса

Да тот случай когда кто бы не выиграл в Финале буду рад.

всегда болел за Реал, но в финале за Буффона буду!

В финале немного напрячься и всё, очередной Кубок в кармане.

Бензема красава.Это вам не голы с двух метров клипать Заткнул рты всем своим хейтерам *BRAV...

Давайте поблагодарим матрасов за зрелищный футбол Было неожиданно!Чакыр - уася Чу...