УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении Монако и Ювентуса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако» (2:1). Как сообщает пресс-служба УЕФА, итальянский клуб обвиняется в заблокированных лестничных проходах на стадионе, а монегаски – в использовании болельщиками пиротехнических средств. Решение по этом делу будет вынесено 20 июля.
Источник — Sport.ua
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