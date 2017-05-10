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УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении Монако и Ювентуса

Клубы могут быть наказаны за нарушение правил безопасности на стадионе

  • 10.05.2017 23:12
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако» (2:1). Как сообщает пресс-служба УЕФА, итальянский клуб обвиняется в заблокированных лестничных проходах на стадионе, а монегаски – в использовании болельщиками пиротехнических средств. Решение по этом делу будет вынесено 20 июля.

Источник — Sport.ua

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