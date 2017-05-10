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Диего Годин дисквалифицирован на три матча

Уругваец наказан за оскорбление судьи

  • 10.05.2017 22:31
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Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин дисквалифицирован на три матча чемпионата Испании.

В матче прошлого тура уругваец был удален за оскорбление судьи, получив две желтых карточки за три минуты.

Годин не сыграет в двух оставшихся матчах чемпионата, а также пропустит первый тур следующего сезона.

Источник — Sport.ua

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