Рафаэль Бенитес остается в Ньюкасле

После переговоров с владельцем клуба Майком Эшли главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес согласился остаться на своем посту.Вопреки ожиданиям Бенитеса, в январе он так и не получил должной поддержки со стороны руководства для укрепления состава команды на вторую половину сезона. С тех пор ходили упорные слухи, что испанец может покинуть «Сент Джеймс Парк», несмотря на подписанный в мае прошлого года трехлетний контракт.

Завершив сезон на первом месте Чемпионшипа и оформив возвращение в Премьер-Лигу, Бенитес вступил в переговоры с боссами «сорок» относительно своего будущего. И экс-тренеру «Ливерпуля» и «Челси» удалось заручиться гарантиями поддержки со стороны Эшли.

«Я пообещал Рафе и Ли (Чарнли, управляющему директору), что для подготовки к следующему сезону они смогут получить в свое распоряжение до последнего пенни из числа тех денег, которые клуб заработает за повышение в классе, с продаж игроков и из прочих источников», — гласит официальное заявление Эшли.

«Все стороны сошлись на том, что встреча была очень позитивной и конструктивной. Майк еще раз поздравил Рафу и его команду с выходом в Премьер-Лигу в качестве чемпионов», — говорится в заявлении клуба.

Меж тем, Sky Sports уточняет, что трансферный бюджет Бенитеса на лето будет измеряться суммой свыше 70 миллионов фунтов.