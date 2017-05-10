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Трофей Кубка України покажуть усім охочим в Історичному музеї Харкова

Кубок буде доступний з 11 по 17 травня

  • 10.05.2017 22:18
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До фінального матчу «Кубку України» ще тиждень, а головний трофей вже прибув до Харкова та вже у середу буде виставлений на огляд уболівальників.

Побачити Кубок та сфотографуватися з ним усі охочі зможуть протягом тижня - з 11 по 17 травня - у приміщенні Харківського історичного музею ім. М.Ф. Сумцова (вул. Університетська, 5).

Вільний доступ до трофею харків’яни та гості міста матимуть з 09:00 до 17:30.

Цього року переможець турніру визначиться у фінальному матчі Кубку України «Шахтар» - «Динамо», який 17 травня відбудеться на ОСК «Металіст».

Источник — Sport.ua

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