Трофей Кубка України покажуть усім охочим в Історичному музеї Харкова

До фінального матчу «Кубку України» ще тиждень, а головний трофей вже прибув до Харкова та вже у середу буде виставлений на огляд уболівальників.



Побачити Кубок та сфотографуватися з ним усі охочі зможуть протягом тижня - з 11 по 17 травня - у приміщенні Харківського історичного музею ім. М.Ф. Сумцова (вул. Університетська, 5).



Вільний доступ до трофею харків’яни та гості міста матимуть з 09:00 до 17:30.



Цього року переможець турніру визначиться у фінальному матчі Кубку України «Шахтар» - «Динамо», який 17 травня відбудеться на ОСК «Металіст».