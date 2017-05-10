Сергей РАФАИЛОВ: «Мы всегда вели свою политику, трансферную и игровую»

Сергей Рафаилов считает, что распространение журналистом телеканала Футбол Игорем Бурбасом информации о больших задолженностях по зарплате перед игроками клуба является реакцией на прекращение общения футболистов луганской команды с этим медиа.

«Вы спросите всё у Бурбаса. Как говорят в таких случаях, что на заборе написано одно, а лежат там дрова. Это не я написал, это не футболисты сказали, не главный тренер, а Бурбас. Почему он это делает? Потому что я перекрыл телеканалу Футбол, согласовав это с президентом клуба, все возможности общаться с нашими футболистами. Поскольку они необъективно подают в своих передачах информацию и материалы по нашему клубу. Я бы даже сказал, что они делают это с каким-то таким неприятным подтекстом, который не совсем соответствует действительности. Это особенно касается Морозова», – сказал он в комментарии «Футбол 24».

«Если это канал общенациональный, который освещает весь футбол Украины, то это одно. А если это канал футбольного клуба Шахтер, что мы и видим, когда там звучит похвала только в адрес Шахтера, его тренеров, футболистов, то тогда так и надо сказать» , – добавил Рафаилов.

Он указал, что Заря пытается иметь хорошие отношения со всеми украинскими клубами, а сотрудничество с Шахтером в вопросе аренды игроков всегда было построено на взаимном интересе, и те, кто считали, что Заря является едва ли не фарм-клубом Шахтера, ошибались.

«Такого никогда не было! Мы всегда вели свою политику, как трансферную, так и игровую», – уверяет Рафаилов.