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Атлетико - Реал Мадрид: стартовые составы команд

Зидан и Симеоне сделали свой выбор

  • 10.05.2017 20:55
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twitter.com/ChampionsLeague
© twitter.com/ChampionsLeague

Стали известны составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».

Начало матча в 21:45.

Атлетико: Облак — Хименес, Савич, Годин, Луис — Коке, Габи, Ньигес, Феррейра-Карраско — Торрес, Гризманн

Реал Мадрид: Навас — Данило, Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Роналду, Иско, Бензема

Текстовая онлайн-трансляция матча

Источник — Sport.ua

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