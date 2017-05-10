Атлетико - Реал Мадрид: стартовые составы команд

Стали известны составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».
Начало матча в 21:45.
Атлетико: Облак — Хименес, Савич, Годин, Луис — Коке, Габи, Ньигес, Феррейра-Карраско — Торрес, Гризманн
Реал Мадрид: Навас — Данило, Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Роналду, Иско, Бензема
Источник — Sport.ua
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