Евро-2017: Украинцы финишировали на третьем месте в группе

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты 2000 года рождения) сыграла свой последний матч на Евро-2017 в Хорватии. Подопечные Сергея Попова встретились с командой Норвегии и сумели напоследок победить — 2:0.



В первом тайме игра была равной, моментов для взятия ворот было не так много и оба вратаря сумели оставить их в неприкосновенности. У нашей сборной уже в середине тайма произошла замена, вместо Ващишина вышел Титаевский.



Вторую половину игры норвежцы начали очень активно и нанесли немало ударов по воротам Лтайфа, ближе к середине тайма украинцы немного выровняли ситуацию на поле. Хотя преимущество было на стороне скандинавской сборной, украинцы сумели проявить настоящий характер в своем последнем матче на этом Евро. На 79 минуте с передачи Цитаишвили отличился Кащук, а уже в компенсированное время на 82-й минуте Холод удвоил преимущество после передачи Супряги.

Украина U-17 — Норвегия U-17 — 2:0

Голы: Алексей Кащук (79), Артем Холод (80+2).



Украина (4-1-4-1): Лтайф — Малышкин, Харжевский, Снурницын, Слива — Билошевский — Кащук, Ващишин (Титаевский, 25, Холод, 77), Исаенко (Мащенко, 52), Цитаишвили — Супряга.

Норвегия (5-3-2): Кристиансен — Воган (Холанн, 61), Риместад (Уран, 65), Саннберг, Кальсос, Стеневик — Хове, Рослер (Даланн, 80+3), Тагсет-Саннвик — Ларсен, Ботхейм.