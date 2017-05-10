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Евро-2017: Украинцы финишировали на третьем месте в группе

В последнем туре подопечные Попова обыграли команду Норвегии

  • 10.05.2017 20:11
  • 2012 просмотров
  • 4 комментария
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goldtalant.com.ua
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Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты 2000 года рождения) сыграла свой последний матч на Евро-2017 в Хорватии. Подопечные Сергея Попова встретились с командой Норвегии и сумели напоследок победить — 2:0.

В первом тайме игра была равной, моментов для взятия ворот было не так много и оба вратаря сумели оставить их в неприкосновенности. У нашей сборной уже в середине тайма произошла замена, вместо Ващишина вышел Титаевский.

Вторую половину игры норвежцы начали очень активно и нанесли немало ударов по воротам Лтайфа, ближе к середине тайма украинцы немного выровняли ситуацию на поле. Хотя преимущество было на стороне скандинавской сборной, украинцы сумели проявить настоящий характер в своем последнем матче на этом Евро. На 79 минуте с передачи Цитаишвили отличился Кащук, а уже в компенсированное время на 82-й минуте Холод удвоил преимущество после передачи Супряги.

Украина U-17 — Норвегия U-17 — 2:0
Голы: Алексей Кащук (79), Артем Холод (80+2).

Украина (4-1-4-1): Лтайф — Малышкин, Харжевский, Снурницын, Слива — Билошевский — Кащук, Ващишин (Титаевский, 25, Холод, 77), Исаенко (Мащенко, 52), Цитаишвили — Супряга.
Норвегия (5-3-2): Кристиансен — Воган (Холанн, 61), Риместад (Уран, 65), Саннберг, Кальсос, Стеневик — Хове, Рослер (Даланн, 80+3), Тагсет-Саннвик — Ларсен, Ботхейм.

Источник — Золотой талант Украины

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Комментарии
    SaneK_Kremenchug
      SaneK_Kremenchug, 10.05.2017 20:24
    +4
    Почему бы в таких новостях не указывать формат соревнования. 3ье место - это домой или стыки будут?
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 10.05.2017 20:28
    -6
    SaneK_Kremenchug, 10.05.2017 20:24
    Почему бы в таких новостях не указывать формат соревнования. 3ье место - это домой или стыки будут?
    Потому что это спорт уа и 82 минута у них добавленное время
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 10.05.2017 20:33
    +4
    checna-ebet-russia-7, 10.05.2017 20:28

    Потому что это спорт уа и 82 минута у них добавленное время
    У 17-летних тайм состоит из 40 минут, поэтому время после 80-й минуты действительно является добавленным.
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    Ирина Стаценко
      Ирина Стаценко, 10.05.2017 20:43
    +1
    выходят 2 команды.к сожалению после 2 проигрышей шансов пройти дальше больше не было.едем домой.а насчет добавленного времени.17 летние играет по 40 минут тайм.учите матчасть.всего доброго
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